تعطُّل ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة «Apple Intelligence» بهواتف آيفون 17

طرق استخراج القيد العائلي .. اعرف الخطوات
نجل أحمد السقا يكشف تطورات حالة والده الصحية .. تفاصيل
هل نحن مُؤاخذون على رمي بقايا الطعام في سلة المهملات؟ أمين الفتوى يجيب
حاول تقبيلي .. ماذا قالت زوجة الأب قـ.اتــ.ل أطـ.فـاله الثلاثة بالدقهلية؟ |فيديو
أسامة عرابي يحذّر الأهلي قبل مواجهة الزمالك: خط الدفاع ليس في أفضل حالاته
إبراهيم صلاح: الزمالك يجيد التركيز في المباريات الكبيرة بشكل أفضل
اليوم.. «العربي الناصري» يُحيي الذكرى الـ55 لرحيل عبدالناصر بندوة حول تحديات المرحلة
وزيرة الخارجية البريطانية: المجتمع الدولي يقترب من التوصل إلى اتفاق سلام بشأن غـــزة
وزير الدفاع الباكستاني يدعو لتشكيل حلف عسكري إسلامي على غرار الناتو
السعودية تطالب المجتمع الدولي بـ«حل الدولتين».. وإدانة للاعتداءات على الدوحة
دعاء قبل بداية العمل .. ردّده يوفقك الله وييسر لك أمورك كلها
55 عامًا على رحيل زعيم الأمة| رفع شعار «ما أخذ بالقوة يسترد بالقوة» ونضاله ضد الاحتلال ممتد إلى الآن.. محطات في حياة جمال عبدالناصر
أفادت تقارير تقنية موثوقة بأن عددًا من مستخدمي هواتف آيفون 17 يواجهون خللاً يعيقهم من تنزيل وتشغيل مزايا الذكاء الاصطناعي التي أطلقتها آبل مؤخرًا تحت اسم "Apple Intelligence" بشكل كامل على أجهزتهم. 

وتُعد هذه الميزات، التي تشمل تحسينات على المساعد الصوتي "سيري" وإنشاء نصوص وصور مخصصة، من أبرز التحديثات البرمجية المنتظرة في الهواتف الجديدة.

وقد تسبب تعطل بعض هذه الخصائص منذ اليوم الأول في إثارة القلق لدى المستهلكين بشأن القيمة المضافة التي تقدمها الأجهزة الجديدة. 

وبحسب بعض المصادر، وعدت شركة آبل بإصلاح قريب لمعالجة هذا الخلل.

مشكلات في الاتصال اللاسلكي و"كار بلاي" (CarPlay)

واجه مستخدمون آخرون مشاكل متكررة في الاتصال اللاسلكي (Wi-Fi) وشبكات الاتصال الخلوي.

 وتضمنت الشكاوى انقطاعًا متكررًا في اتصال الواي فاي، خاصة عند فتح قفل الجهاز، الأمر الذي أثر بشكل ملحوظ على استقرار نظام CarPlay في السيارات، والذي يعتمد على الاتصال اللاسلكي.

وتشير التقارير إلى أن هذا الخلل قد يكون مرتبطًا بشريحة الاتصالات اللاسلكية الجديدة (N1) التي طورتها آبل داخليًا، في تحول عن اعتمادها السابق على شرائح "برودكوم". 

ويتوقع الخبراء أن الحل سيكون عبر تحديث برمجي لنظام التشغيل iOS 26.0.1 أو نسخة تالية.

مخاوف "الخدوش" ومتانة التصميم

على صعيد التصميم، انتشرت شكاوى واسعة حول سهولة تعرض هيكل هواتف آيفون 17 برو للخدوش والاهتراء، خاصة حول حواف الكاميرا وفي الألوان الداكنة. وقد أطلق مستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي على هذه المشكلة اسم "خدشجيت" (Scratchgate).

رد آبل: أوضحت الشركة أن بعض العلامات الدائرية التي ظهرت على الهواتف المعروضة في المتاجر لم تكن خدوشًا، بل كانت بقايا من حوامل الشحن MagSafe المستخدمة في العرض، مؤكدة أن هذه البقايا قابلة للإزالة بالتنظيف.

تصميم الألمنيوم: فيما يتعلق بالمتانة العامة، أشارت آبل إلى أن الحواف المحيطة بالكاميرا تظهر تآكلاً طبيعيًا مع الاستخدام اليومي.

 ويُرجع بعض الخبراء المشكلة إلى اعتماد آبل على هيكل الألمنيوم الصلب في طرازات Pro بدلاً من إطار التيتانيوم المستخدم في الجيل السابق، حيث أن الألمنيوم بطبيعته أقل مقاومة للخدش مقارنة بالتيتانيوم.

تأتي هذه المشاكل التقنية والتصميمية لتضع سلسلة "آيفون 17" في مأزق، وتُذكر بأزمات إطلاق سابقة واجهت الشركة، ما يجعل المستخدمين يترقبون تحرك آبل لإصدار التحديثات البرمجية والتوضيحات اللازمة لحل هذه الأعطال في أقرب وقت.

