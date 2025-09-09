قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ثورة في صور السيلفي.. آبل تقدم كاميرا Center Stage الأمامية بمستشعر مربع في iPhone 17
مانشستر سيتي يعلق علي إصابة عمر مرموش مع منتخب مصر أمام بوركينا فاسو
استهداف قادة حماس في الدوحة| ضربة عسكرية أم رسالة سياسية تعيد رسم ملامح الصراع؟ خبير يجيب
البيت الأبيض: ترامب طلب من مستشاره إبلاغ الدوحة بالهجوم الإسرائيلي الوشيك
الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تستمر في إجرامها وتتجاوز حدودها وتقصف دولا أخرى
مصر والرئيس السيسي كلمة السر.. لقاء ثلاثي بالقاهرة يتوج اتفاقاً بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية
وزير الرياضة يثني على المنتخب ويؤكد: خطوة تفصلنا عن كأس العالم
ما حكم التحايل بالزواج العرفي من أجل الحصول على المعاش؟.. أمين الفتوى يوضح
مدير الوكالة الدولية للطاقة: دور مصر وإشراف الرئيس السيسي وراء نجاح الاتفاق مع إيران
مفتي الجمهورية يدين العدوان الصهيوني الغاشم على قطر
تفاصيل حديث الرئيس السيسي مع الأمير تميم بعد الهجوم الإسرائيلي على الدوحة
وزير الخارجية: نعمل على تقريب وجهات النظر بين الدول الأوروبية وإيران
آبل تطلق Apple Watch Series 11 بميزة اكتشاف ضغط الدم وتحسينات للنوم

Apple Watch Series 11
Apple Watch Series 11
احمد الشريف

كشفت شركة أبل خلال مؤتمرها السنوي عن Apple Watch Series 11، التي تأتي بتحديثات رئيسية تجعلها أكثر من مجرد ساعة ذكية، حيث أضافت الشركة تقنيات جديدة لمراقبة الصحة، بما في ذلك ميزة التنبيه المبكر لمؤشرات ارتفاع ضغط الدم، إلى جانب تحسينات في تتبع النوم.

تعد ميزة اكتشاف ارتفاع ضغط الدم من أبرز الإضافات، حيث تعمل الساعة على تحليل بيانات النبض عبر المستشعر البصري للقلب على مدى 30 يومًا لتحديد أي علامات مستمرة لارتفاع ضغط الدم. 

Series 11 

وتعتمد أبل في هذه التقنية على خوارزميات متقدمة تم تطويرها من خلال دراسات موسعة شملت أكثر من 100 ألف مشارك، بهدف مساعدة المستخدمين على اتخاذ خطوات وقائية قبل تفاقم المشكلة.

إلى جانب ذلك، تقدم Series 11 ميزة جديدة لتقييم جودة النوم عبر ما يُعرف بـ مؤشر النوم (Sleep Score)، والذي يقيم النوم بناءً على عدة عوامل تشمل انتظام مواعيد النوم، مدة النوم، وعدد مرات الاستيقاظ أثناء الليل. 

وتعرض الساعة النتيجة بشكل يومي مع توصيات لتحسين جودة النوم، اعتمادًا على بيانات مأخوذة من دراسات أجرتها أبل بالتعاون مع منظمات طبية مثل الجمعية العالمية للنوم.

زجاج Ion-X

وتأتي Series 11 أيضًا بتصميم محسّن يتميز بمتانة عالية بفضل استخدام زجاج Ion-X المقاوم للخدش والمطلي بطبقة سيراميكية خاصة، ما يمنح الساعة مقاومة مضاعفة للخدوش مقارنة بالإصدار السابق. 

كما أضافت أبل دعمًا لشبكات 5G، ما يتيح سرعة أكبر في الاتصال حتى في غياب الهاتف.

وتوفر الساعة عمر بطارية يصل إلى 24 ساعة من الاستخدام المتواصل، مما يجعلها مناسبة للاستخدام طوال اليوم والليل. 

وستكون متاحة بألوان جديدة تشمل الأسود الفحمي، الفضي، والرمادي الفاتح، إلى جانب إصدارات فاخرة من التيتانيوم المعاد تدويره.

 Apple Watch SE 3 تحصل على شاشة Always-On 

كما أعلنت أبل عن الجيل الثالث من ساعتها الاقتصادية Apple Watch SE 3، التي حصلت على مجموعة من التحديثات الهامة التي تجعلها أقرب في المزايا إلى الإصدارات الأعلى، مع الحفاظ على سعر مناسب للفئة المتوسطة.

أبرز ما تقدمه SE 3 هو ميزة Always-On Display التي تظهر الوقت والمعلومات الأساسية دون الحاجة إلى رفع المعصم أو لمس الشاشة. 

تعتبر هذه الإضافة كانت متاحة سابقًا حصريًا للإصدارات الأعلى مثل Series وUltra، ما يجعلها نقلة نوعية لمستخدمي الفئة الاقتصادية.

Double Tap

وتأتي الساعة مدعومة بشريحة S10 الجديدة، التي تمنحها أداءً أسرع وكفاءة أعلى في استهلاك الطاقة، كما تدعم الساعة الإيماءات الذكية مثل النقرة المزدوجة (Double Tap) وحركة المعصم للتحكم، مما يتيح للمستخدمين تنفيذ أوامر بسرعة وسهولة دون لمس الشاشة.

 Sleep Score

ومن الناحية الصحية، تضيف SE 3 ميزات متطورة تشمل مراقبة درجة حرارة الجسم، إشعارات معدل ضربات القلب، واكتشاف السقوط والحوادث. 

كما توفر الساعة تنبيهات حول احتمالية الإصابة بانقطاع التنفس أثناء النوم، إلى جانب ميزة مؤشر النوم Sleep Score لتقييم جودة النوم بشكل يومي.

وعلى مستوى الأداء، تدعم الساعة ميزة الشحن السريع لأول مرة في هذه الفئة، حيث يمكنها شحن البطارية بنسبة 50% خلال 15 دقيقة فقط، وهو تحسين مهم للمستخدمين الذين يحتاجون إلى شحن سريع أثناء التنقل،  وتوفر SE 3 عمر بطارية يصل إلى 18 ساعة من الاستخدام المتواصل.

تأتي Apple Watch SE 3 بخامات مصنوعة بالكامل من الألومنيوم المعاد تدويره، وتتوفر بألوان Starlight وMidnight، لتجمع بين الأداء القوي والسعر المناسب.

