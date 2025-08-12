خالد طلعت: بيراميدز أخد مكان الأهلي

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت عن مفاجأة بشأن النادي الأهلي ونادي بيراميدز.

وكتب خالد طلعت، عبر “فيسبوك”: "بيراميدز أخد مكان الأهلي

تصنيف أندية العالم الجديد:

- الهلال السعودي يتصدر الأندية العربية والآسيوية في المركز 41 عالميا.

- بيراميدز يتصدر الأندية المصرية والأفريقية وثاني الأندية العربية في المركز 50 عالميا.

- الأهلي المصري الثاني أفريقيا والرابع عربيا في المركز 65 عالميا.

تحديث: الناس اللي بتسأل على مركز الزمالك، معلش اتأخرت عليكو كنت نزلت أدور على مركز الزمالك وطولت شوية، الزمالك في المركز 104".

كان محمود أبو الدهب، نجم الأهلي السابق، فتح النار على الإسباني ريبيرو، المدير الفني للفريق الأحمر، بعد تعادل الفريق مع مودرن سبورت في انطلاقة الدوري المصري.

وقال أبو الدهب، فى تصريحات لبرنامج "الجوكر" مع الإعلامية منى غانم سلطان، المذاع على قناة "هي": "ريبيرو أخطأ في وضع تشكيل الأهلي أمام مودرن إلى جانب تغييرات كانت غير موفقة على الاطلاق وطريقة اللعب كانت غير مناسبة على الاطلاق".

وأضاف: "صفقات الزمالك فرز ثانٍ ولا تليق بالقلعة البيضاء، وكان يحتاج لاعبين سوبر لكي يحصل على بطولات".