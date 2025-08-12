أكاديمية الشرطة تنظم دورة للطالبات للتدريب على فحص وثائق السفر

نظمت أكاديمية الشرطة، بالتنسيق والتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، دورة تدريبية فى مجال فحص وثائق السفر وكشف الوثائق المزورة لطالبات كلية الشرطة، للتدريب على “آليات فحص وكشف عمليات تزوير وثائق السفر والمستندات - التعرف على العلامات الأمنية الخاصة بتلك الوثائق - التمييز بين الوثائق الرسمية والمزيفة أو التى تم التلاعب بها”، خلال الفترة من 3 إلى 7/8/2025م.

تأتى هذه الدورة فى إطار التعاون المستمر والمثمر بين أكاديمية الشرطة والمنظمة الدولية للهجرة، وتستهدف إعداد الطالبات وتأهيلهن وفقاً لأحدث المستجدات فى مجال التدريب الأمنى على آليات وفنيات فحص وثائق السفر والمستندات، وكذا كيفية التعرف على الخصائص الأمنية لوثائق وجوازات السفر والتأشيرات وبطاقات الإقامة الدائمة، وفنيات التعرف على منتحلى الشخصية.

وإختتمت فعاليات الدورة بتكريم الطالبات المتميزات والقائمين على العملية التدريبية.

ووجه مسئولو المنظمة الدولية للهجرة الشكر لوزارة الداخلية متمثلة فى أكاديمية الشرطة على التعاون الصادق فى سبيل تحقيق الأهداف المشتركة.​

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على صقل القدرات الذاتية للعنصر البشرى وتأهيلهم للعمل الميدانى فى مختلف المجالات الأمنية.

وذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية التى ترتكز أحد محاورها على الارتقاء بقدرات العنصر البشرى فى منظومة العمل الأمنى من خلال تنفيذ البرامج التدريبية المتطورة بالتنسيق مع المنظمات الدولية ذات الاهتمام المشترك.