رابط التقديم في كلية الشرطة 2025 لطلاب الثانوية العامة وخريجي الجامعات

يزيد البحث عن رابط التقديم في كلية الشرطة 2025 ، وذلك بعد فتح باب التسجيل الإلكتروني عبر الموقع الرسمي لأكاديمية الشرطة، تمهيدًا لإجراء الفحص المبدئي وتحديد موعد اختبارات اللياقة البدنية بعد القبول المبدئي.

رابط التسجيل في كلية الشرطة 2025

يحق للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وكذلك خريجي الجامعات من الحاصلين على درجة الليسانس في الحقوق، التسجيل إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي لأكاديمية الشرطة عبر بوابة وزارة الداخلية، وذلك عبر الرابط المباشر: https://moi.gov.eg/Account/Login?ReturnUrl=https://academy.moi.gov.eg/.

بعد الدخول على الموقع، يقوم الطالب بالضغط على خانة "الالتحاق بكلية الشرطة"، ثم إنشاء حساب شخصي على المنصة، وإدخال البيانات المطلوبة والتي تشمل: الاسم بالكامل، الرقم القومي، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف، كلمة المرور، واستكمال نموذج البيانات التفصيلية الذي يتضمن المرحلة التعليمية، محل الإقامة، وبيانات ولي الأمر.

عقب ذلك، يرفع الطالب المستندات المطلوبة بصيغة PDF أو JPG، ثم يؤكد عملية التسجيل ويطبع نسخة من الطلب للاحتفاظ برقم التسجيل.

وتؤكد وزارة الداخلية على ضرورة إدخال البيانات بدقة كاملة، حيث إن أي خطأ قد يؤدي إلى استبعاد الملف نهائيًا، مع تفضيل رفع المستندات من خلال جهاز كمبيوتر لتفادي الأخطاء التقنية.

الأوراق المطلوبة للالتحاق بكلية الشرطة 2025

أوضحت وزارة الداخلية أن المستندات المطلوبة للتقديم تشمل:

شهادة الميلاد

شهادة الثانوية العامة أو الأزهرية

بطاقة الرقم القومي

صور شخصية حديثة

بيان النجاح أو الدرجات

قيد عائلي

اختيار موعد اختبار القدرات من بين المواعيد المتاحة على الموقع

آخر موعد للتقديم

حددت وزارة الداخلية أن باب التقديم الإلكتروني سيظل مفتوحًا حتى يوم 15 سبتمبر 2025، عبر بوابة وزارة الداخلية على الرابط المخصص للتسجيل.

وبعد انتهاء فترة التقديم، سيتم فحص الملفات إلكترونيًا، على أن يتم إرسال رسائل نصية للطلاب المقبولين مبدئيًا تتضمن مواعيد اختبارات اللياقة البدنية، الاختبارات الذهنية، والفحوصات الطبية.

تفاصيل الالتحاق بكلية الشرطة 2025

كان قد وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على قبول دفعة جديدة من الطلبة الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسي 2025-2026 من الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها، والثانوية الأزهرية بحد أدنى مجموع 65% للعام الحالي أو العام الماضي، إضافة إلى الحاصلين على ليسانس الحقوق من الذكور والإناث، وبكالوريوس التربية الرياضية للإناث، وكذلك المؤهلات الجامعية التي تمثل احتياجًا في قطاعات وزارة الداخلية من الذكور والإناث بتقدير لا يقل عن جيد.

تفاصيل مواعيد التقديم وفئات القبول

كشف مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة عن كافة التفاصيل والشروط الخاصة بالقبول ومواعيد التقديم، موضحًا أنه تم فتح باب القبول لحاملي شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، والثانوية الأزهرية، والشهادات الثانوية من الخارج، والدبلومات الأجنبية، ومدارس المتفوقين، وكذلك الحاصلين على ليسانس الحقوق من الذكور والإناث، وبكالوريوس التربية الرياضية للعام السابق 2024 للإناث فقط، والحاصلين على المؤهلات الجامعية (بكالوريوس - ليسانس - ماجستير - دكتوراه) في التخصصات التي تحتاجها قطاعات وزارة الداخلية في العام الماضي، وبالنسبة للطب البشري للعامين السابقين، وذلك بداية من الثلاثاء 22 يوليو وحتى الخميس 14 أغسطس الجاري لمدة 26 يومًا.

أما بالنسبة لحاملي شهادة الثانوية العامة 2025 وطلبة الدور الثاني والثانوية الأزهرية وحاملي شهادة الثانوية العامة من الخارج والدبلومات الأجنبية ومدارس المتفوقين، فسيفتح باب القبول لهم من 31 يوليو وحتى الخميس 28 أغسطس لمدة 29 يومًا، مع إلزام الحاصلين على الشهادات من الخارج أو الدبلومات الأجنبية ومدارس المتفوقين بتقديم أصل شهادة المعادلة الصادرة عن مكتب تنسيق القبول بالجامعات المصرية.

تقديم كلية الشرطة متخصصين 2025

أما التقديم لحاملي ليسانس الحقوق من الذكور والإناث للعام الجاري 2025، والحاصلين على المؤهلات الجامعية (بكالوريوس - ليسانس - ماجستير - دكتوراه) في التخصصات التي تمثل احتياجًا في قطاعات الوزارة لهذا العام، فسيبدأ من يوم 31 يوليو وحتى 11 سبتمبر المقبل لمدة 43 يومًا، على أن يتم التقديم لجميع الفئات من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية على شبكة الإنترنت عبر الرابط: https://moi.gov.eg/Account/Login?ReturnUrl=https://academy.moi.gov.eg/

شروط التقديم في كلية الشرطة 2025

أكد مساعد وزير الداخلية أن شروط التقديم تتضمن أن يكون المتقدم مصري الجنسية من أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس، وألا يكون قد حمل أو أحد والديه أي جنسية أخرى، وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، ولم يسبق الحكم عليه في أي جريمة جنائية أو عقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.

كما يشترط استيفاء شروط اللياقة الصحية والبدنية والنفسية، وألا يقل طول القامة عن 170 سم، وألا يزيد سنه في أول أكتوبر القادم عن 22 سنة، وأن يكون الوزن متناسبًا مع الطول (الوزن = الطول - 90)، إضافة إلى اجتياز الكشف الطبي المتقدم واختبارات اللياقة البدنية والنفسية المقررة، وألا يكون متزوجًا أو سبق له الزواج أثناء قيده بالأكاديمية.

شروط القبول لحملة المؤهلات الجامعية

بالنسبة لحملة المؤهلات الجامعية، تطبق نفس الشروط مع استثناء شرط عدم الزواج، وألا يقل طول القامة عن 168 سم للذكور و160 سم للإناث، وألا يزيد السن وقت التقدم للالتحاق بقسم الضباط المتخصصين عن 28 عامًا لحملة البكالوريوس أو الليسانس، و30 عامًا لحملة الماجستير، و35 عامًا لحملة الدكتوراه.

مراحل اختبارات القبول بالأكاديمية

تمر مراحل التقديم بعدة اختبارات تشمل: القدرات، المقاس، القوام، الفحص الطبي، الاختبارات الرياضية، السمات الشخصية، لجنة الهيئة، والكشف الطبي المتقدم. كما يخضع الطالب لاختبار طول القامة وحساب الوزن المثالي وفق المعادلة (الوزن = الطول - 90)، ثم الكشف الطبي بمعرفة قطاع الخدمات الطبية والذي يشمل فحوصات العظام، الرمد، الباطنة، الجراحة، الأسنان وغيرها.

مكان إجراء الاختبارات والتسهيلات المقدمة

تُجرى الاختبارات من خلال البوابة رقم 5 بأكاديمية الشرطة اعتبارًا من الساعة السادسة صباحًا، مع توفير أماكن مخصصة ولائقة لأولياء الأمور. كما وفرت الأكاديمية عدة تسهيلات للمتقدمين، منها إعلان النتائج وتحديد مواعيد الاختبارات عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية، وتوفير منافذ للتصوير الفوتوغرافي الفوري، وصحيفة الحالة الجنائية، والطوابع، إضافة إلى توفير لجنتين للاستعلام والرد على استفسارات الطلبة، وطباعة كتيب يوضح جميع خطوات التقديم، وتخصيص خطين هاتفيين مباشرَين لتلقي استفسارات الطلبة وأسرهم على الرقمين (0224109102) و(02241091).