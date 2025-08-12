الراجل مات.. القبض على عاطل دهس شخصا بسبارته في عين شمس

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط قائد سيارة لقيامه بالإصطدام بأحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" محدثاً إصابته التى أودت بحياته بالقاهرة.

تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة بوقوع مصادمة ومتوفى بدائرة القسم.

بالإنتقال والفحص تبين أنه حال سير أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول مقيم بدائرة القسم، بالطريق محل البلاغ إصطدمت به سيارة مجهولة ولاذ قائدها بالفرار، نتج عن إصابته التى أودت لوفاته.

وبإجراء التحريات تم تحديد وضبط السيارة وقائدها (عاطل - لا يحمل ثمة تراخيص - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة، وعلل هروبه خشية تعرضه للمسائلة القانونية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.