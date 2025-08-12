قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

ختام فني مميز لملتقى القادة الأول بالتعاون بين جامعتي قناة السويس والإسماعيلية الجديدة الأهلية

الفاعلية
الفاعلية
الإسماعيلية انجي هيبة

شهدت جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية احتفالية مميزة بمناسبة ختام ملتقى القادة الأول وتدشين مركز إعداد القادة، وسط أجواء حافلة بالروح الوطنية والفن الرفيع، وبحضور نخبة من القيادات الوطنية والأكاديمية.

تقدّم الحضور الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس مجلس أمناء جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، واللواء طيار أ.ح أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، والفريق أشرف عطا، نائب رئيس هيئة قناة السويس، والدكتور أشرف حنيجل، رئيس جامعة السويس، واللواء محمود شبايك، رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، والعقيد حسنين النحاس ممثلًا عن العميد أ.ح أحمد البهواشي، مدير المخابرات الحربية، إلى جانب العميد أ.ح محمد فرج شعلان، المستشار العسكري لمحافظة الإسماعيلية، والعميد كريم مجدي، مدير مكتب مخابرات حرس الحدود.

كما شهد الحفل حضور أعضاء مجلس أمناء جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، وفي مقدمتهم الدكتور إبراهيم القرش، أمين مجلس الأمناء، والدكتور فتحي مقلدي، نائب رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور ياسر الوزير، الأستاذ المتفرغ بكلية الطب. ومن جامعة قناة السويس.

حضر الأستاذ شريف فاروق، أمين عام الجامعة، والدكتور صفوت عبد المقصود، عميد كلية الألسن، والدكتور محمود الضبع، عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية، إلى جانب لفيف من الوكلاء ومنسقي البرامج، فضلًا عن حضور الدكتورة غادة حداد، عميد بقطاع الطب والعلوم الحيوية، والدكتورة سهير أبو عيشة، أمين عام جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

وأقيم الملتقى تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس والمفوض بتسيير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، وبإشراف عام من الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عادل حسن، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

بدأت الفعاليات بكلمة الدكتور ناصر مندور، الذي عبّر عن اعتزازه البالغ بثقة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتجديد الثقة للفريق أسامة ربيع رئيسًا لهيئة قناة السويس، مقدمًا له التهنئة باسم الجامعة ومجتمعها الأكاديمي.

كما رحّب بالوفود المشاركة من الجامعات المختلفة، متمنيًا استمرار تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تفتح آفاقًا للتعاون وتبادل الخبرات، وهنأ الجامعة على تدشين مركز إعداد القادة، مؤكدًا أنه سيكون منصة نوعية لصناعة جيل واعٍ وقادر على القيادة.

وألقى اللواء أ.ح أكرم جلال محافظ الإسماعيلية كلمة أشاد فيها بالدور الفعّال لمركز إعداد القادة بجامعة قناة السويس، وما يقدمه من دورات توعوية متميزة بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا، موجّهًا الشكر للجامعة على إتاحة هذه البرامج للمجتمع الخارجي، ومهنئًا الفريق أسامة ربيع على تجديد الثقة فيه.

فيما عبّر الفريق أسامة ربيع عن امتنانه لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذه الثقة الغالية، مؤكدًا عزمه على بذل مزيد من الجهد والعمل لرفعة الوطن، مشيدًا بما حققته جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية من تطور ملحوظ وتميز في برامجها الدراسية وتنوعها بما يواكب احتياجات سوق العمل.

جاء الحفل بإشراف تنفيذي الدكتورة غادة حداد عميد بقطاع الطب والعلوم الحيوية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية ، والدكتورة سهير أبو عيشة أمين عام جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

قاد الملتقى الدكتور محمد غنيم مدير مركز إعداد القادة،  ونسق له الأستاذ محمد نبيل مدير العلاقات العامة والمراسم بجامعة الإسماعيلية الجديدة.

واختتم الحفل بفقرة فنية مبهرة قدّمتها أوركسترا "الحلم" تضمنت باقة من الأغاني التي أضفت على الأمسية أجواءً من البهجة والفخر، حيث قدّمت المجموعة أغنية "فيها حاجة حلوة"، وغنّت المطربة سارة أسامة "حرمت أحبك"، وقدّمت المطربة سارة حسن "حالة خاصة جدًا"، فيما أمتع المطرب مارك سمير الجمهور بأغنية "آه يا عيني يا ليل"، وقدّمت المطربة لينا خالد "اعتزلت الغرام"، وعاد الأداء الجماعي ليصدح بأغنية "سر السعادة"، قبل أن يشدو المطرب محمد مانو بأغنية "أبوي وصاني"، والمطربة نجوى شمس بأغنية "ألف ليلة"، ثم أبدع الدكتور أحمد حسن في تقديم "ميدلي بالأحضان"، لتختتم المجموعة بباقة "ميدلي إرادة" التي عبّرت عن رسالة الملتقى في الإصرار على البناء والعمل.
•• تابعونا على موقع جامعة قناة السويس عبر الرابط التالي:
https://suez.edu.eg/ar/

الإسماعيلية جامعة قناة السويس اخبار الاسماعيلية

