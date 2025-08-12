فيديوهاتها خدشت الحياء.. التحقيق مع البلوجر «موري ست الكل»

بدأت جهات التحقيق المختصة فى عين شمس التحقيق مع البلوجر موري ست الكل لنشرها مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء.

الأجهزة الأمنية

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة، من ضبط البلوجر موري ست الكل بدائرة قسم شرطة عين شمس، عقب ورود عدد من البلاغات ضدها لنشرها مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء وتمثل خروجًا على الآداب العامة.

وردت عدة بلاغات للأجهزة الأمنية تتهم البلوجر موري ست الكل، بالتحريض على الفسق والفجور والتعدي على القيم الأسرية المصرية.

وأصدرت الجهات المختصة عقب فحص البلاغات أمر بضبط وإحضار المتهمة.

وعلى الفور تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهمة، وجرى اقتيادها إلى ديوان الشرطة، لحين عرضها على جهات التحقيقات المختصة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.