نقابة العمال في بلجيكا تدعو لمقاطعة الاحتلال

قررت النقابة الوطنية للعمال في بلجيكا دعوة عمال مطار بروكسل إلى عدم التعامل مع الرحلات المتجهة إلى تل أبيب، وفق ما أوردت وسائل إعلام عدة.

وذكرت النقابة الوطنية للعمال في بلجيكا أن غزة والضفة الغربية تشهدان منذ أكتوبر 2023 إبادة وانتهاكات للقانون الدولي، مؤكدة على دعمها للعمال الرافضين المشاركة في تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وقررت نقابة الأطباء في إسرائيل الوقوف ضد نتنياتهو ذاكرة “قررنا السماح للأطباء بالانضمام لإضراب عائلات الأسرى يوم الأحد المقبل للمشاركة مع النقابات الأخرى”.



وطالبت عائلات الأسرى بغزة باستقالة ديرمر المسؤول عن المفاوضات لفشله في إعادة أبنائها، فيما قاطعت عائلات أسرى إسرائيليين جلسة للجنة الخارجية والأمن بالكنيست للمطالبة بصفقة تبادل.

وقالت منظمة الصحة العالمية أنه “على إسرائيل أن تسمح لنا بتخزين الإمدادات الطبية للتعامل مع الوضع الصحي الكارثي في غزة”.