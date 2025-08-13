قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دونجا: بصمات فيريرا واضحة مع الزمالك.. ومباراة مودرن «جرس إنذار» للأهلي
رجل أعمال فلسطيني يكشف كواليس ترشيحه لإدارة قطاع غزة
لفتة إنسانية من إمام عاشور تثير الإعجاب داخل الوسط الرياضي | تفاصيل
«الغندور» يُهنئ حسام البدري ببطولة الدوري الليبي مع أهلي طرابلس
حاول يغتصبنـ،،ـي .. اعترافات مثيرة في قضية سارة خليفة | نص التحقيقات
منتخب مصر يستعد لكأس العرب بمعسكر في الإسماعيلية ومواجهتين أمام تونس
حبس 5 متهمين لاقتحامهم العناية المركزة بمستشفى دكرنس العام والاعتداء على الأطباء
فرصة عمل في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري
تكليف دفعة 2023.. خبر صادم من الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان
حسام البدري يقود أهلي طرابلس للتتويج بالدوري الليبي للمرة 14 في تاريخه
وزير الخارجية الأمريكي: لا سلام في غزة ما دامت حماس موجودة

مرأة ومنوعات

برج الحوت.. حظك اليوم الأربعاء 13 أغسطس 2025: تحقيق توقعاتك المهنية

برج الحوت
برج الحوت
حياة عبد العزيز

تبدأ احتفالات برج الحوت من 19 فبراير إلى 20 مارس، يستطيع التخلي عن الماضي، والتطلع إلى المستقبل بإثارة وتفاؤل.

وإليك توقعات برج الحوت وحظك اليوم الأربعاء 13 أغسطس 2025 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي خلال السطور التالية.

برج الحوت وحظك اليوم الأربعاء 13 أغسطس 2025

حافظ على علاقتك بمنأى عن الاضطرابات. قد تنجح في تحقيق توقعاتك المهنية. أنت محظوظ، إذ ستحظى بنجاح مالي، وستكون صحتك جيدة اليوم أيضًا.

توقعات برج الحوت على الصعيد العاطفي 



لا تتعمق في الماضي، وانغمس بدلًا من ذلك في نقاشات حول المستقبل. قد يحالف الحظ بعض النساء بإصلاح علاقتهن مع حبيبهن السابق. مع ذلك، يجب عليك أيضًا توخي الحذر حتى لا تُضرّ بالعلاقة الحالية.

‏توقعات برج الحوت صحيا


تجنب رفع الأشياء الثقيلة، خاصةً في النصف الثاني من اليوم. على النساء توخي الحذر أثناء العمل في المطبخ، فقد تحدث جروح طفيفة أثناء تقطيع الخضراوات. قد يُصاب الأطفال بكدمات أثناء اللعب.

توقعات برج الحوت المهني

قد تشمل بعض المهام، وخاصةً تلك المتعلقة بالآلات، جهاتٍ معنية متعددة، لذا كن مستعدًا للتخلي عن غرورك لتحقيق التميز. سيجد العاملون في تجارة المجوهرات والمنسوجات والأحذية ومنتجات الكمبيوتر والإلكترونيات.

توقعات برج الحوت في الفترة المقبلة

من يتوقع زيادة في الراتب عليه الانتظار بعض الوقت، قد تسافر اليوم لأسباب مهنية. على قائدات الفرق النسائية توخي الحذر الشديد، فقد يحاول بعض الرجال الأنانيين التلاعب بك.

برج الحوت الحوت توقعات برج الحوت حظك اليوم توقعات الابراج

