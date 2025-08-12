رئيس الوزراء المجري: روسيا انتصرت في الحرب بأوكرانيا

صرح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم الثلاثاء، بأن روسيا "انتصرت في الحرب في أوكرانيا"، وذلك قبل أيام من القمة المرتقبة التي ستجمع الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين في ولاية ألاسكا، يوم الجمعة المقبل.

ويعد أوربان الزعيم الأوروبي الوحيد الذي امتنع، أمس الاثنين، عن التوقيع على بيان مشترك يؤكد على حق أوكرانيا في تقرير مصيرها بحرية، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".

وفي رد مباشر على هذه التصريحات، شدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على أن مستقبل بلاده لا يمكن أن يقرره أي طرف خارجي دون مشاركة كييف، مؤكدا أن "لا ترامب ولا بوتين يمكنهما اتخاذ قرارات بشأن أوكرانيا من دوننا".

تأتي هذه التطورات وسط تحركات دبلوماسية نشطة تهدف إلى إيجاد تسوية لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من عامين، في ظل ترقب دولي لاحتمال عودة ترامب إلى البيت الأبيض، وما قد يحمله ذلك من تغييرات في الموقف الأميركي من الصراع.

وفي السياق ذاته، أعلنت الرئاسة التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان أجرى اتصالًا هاتفيًا بنظيره الأوكراني، أعرب فيه عن استعداد أنقرة لاستضافة قمة تجمع الأطراف المعنية بالأزمة الأوكرانية.

وأضاف البيان أن أردوغان أكد على ضرورة تشكيل مجموعات عمل في المجالات العسكرية والإنسانية والسياسية، تمهيدًا لعقد القمة وتهيئة الأجواء اللازمة للحوار.