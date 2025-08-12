نقيب المحامين يكشف حقيقة البيان المنسوب للأمين العام لاتحاد المحامين العرب

أصدر رئيس اتحاد المحامين العرب، عبد الحليم علام، بيانًا لكشف حقيقة البيان المنسوب للأمين العام لاتحاد المحامين العرب.

وجاء نص البيان كالآتي:

"بمجرد وصولي أرض الوطن فوجئت ببيان متداول بين المحامين، وتحققت من بدء نشره أولًا على صفحة أحد النقباء السابقين، قبل أن يتم وضعه على الصفحة المنسوبة لاتحاد المحامين العرب.

ومن المؤسف أن البيان جرى نسبته إلى معالي الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، والذي كان برفقتي بالأمس على مدار اليوم في لقاء الرئيس التونسي، واجتمعت بعد ذلك مع معالي الأمين العام إلى ما قبل منتصف الليل بقليل.

كما ودعته صباح اليوم قبل مغادرة تونس مباشرة.

وقد تلاحظ في البيان تدني لغته بشكل يستحيل معه صدوره عن الأمين العام للاتحاد المعروف بثقافته ورقيه ودماثة ورفعة أخلاقه.

كما تلاحظ في البيان تضمنه لأكاذيب وافتراءات ومغالطات مؤسفة، صيغت خصيصًا لخدمة شخص معين لأهداف شخصية يتطلع إليها، ويلتاع لأجلها هذا الشخص، بمعاونة بعض من انتهت مدتهم في الاتحاد من الأعضاء المنضمين، والذين يسعون إلى استمرار سيطرتهم عنوة على مقاليد الأمور.

وسوف يجري لاحقًا إصدار بيان تفصيلي يضع كافة الحقائق أمام الرأي العام من المحامين، لكشف المخططات الرامية لاستغلال الاتحاد من قبل نقيب أسبق وبعض الأشخاص.

ونهيب بالمحامين عدم الانسياق خلف ذلك البيان الذي صيغ لأجل الفتنة، ولتحقيق مآرب خاصة، وخلق صراعات ممن لا يعنيهم هدم بنيان اتحاد المحامين العرب من أجل المناصب، بدلًا من إعادته إلى مساره الصحيح لصالح كل المحامين العرب.