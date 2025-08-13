أسهم Alphabet تكسب 29 مليار دولار في يوم واحد.. وIntel تحلق مرتفعة

أغلقت المؤشرات الأميركية الرئيسية على مكاسب جماعيه بعد أن عززت بيانات التضخم من آمال خفض الفائدة في شهر سبتمبر المقبل.

إذ أعلنت وزارة العمل الأميركية أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 0.2% على أساس شهري في يوليو، بينما جاء التضخم السنوي أقل بقليل من التوقعات، مما أثار دعوات من الرئيس الأميركي دونالد ترامب لخفض أسعار الفائدة.

كما جاءت هذه المكاسب بعد تمديد الولايات المتحدة والصين لهدنة التعريفات الجمركية حتى 10 نوفمبر، مما أدى إلى تجنب فرض رسوم جمركية من خانة العشرات على سلع كل منهما.

أداء المؤشرات الأميركية الرئيسية

ارتفع مؤشر الداو جونز بنسبة 1.1% أي ما يعادل نحو 480 نقطة في جلسة الثلاثاء ليسجل أعلى مكاسب يومية في أسبوع.

وارتفع مؤشر S&P500 بنسبة 1.1% ليغلق فوق مستويات 6400 نقطة لأول مرة في تاريخه.

وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.4% مسجلاً إغلاقاً قياسياً جديداً.

وأظهرت البيانات الصادرة من وحدة الأبحاث التابعة لـ Bank of America أن التدفقات إلى الأسهم الأميركية الأسبوع الماضي كانت الأكبر في عامين.

ارتفع سهم Alphabet بنسبة 1.2% في جلسة الثلاثاء إلى أعلى مستوياته في 6 أشهر، لتضيف الشركة 29 مليار دولار إلى قيمتها السوقية في يوم واحد.

وجاءت هذه المكاسب بعد أن قدمت شركة Perplexity عرضاً نقدياً بقيمة 34.5 مليار دولار لشراء متصفح Chrome الخاص بالشركة.

أسهم Intel

قفز سهم Intel بنسبة 5.6% في جلسة الثلاثاء محققاً أعلى مكاسب يومية في شهر، بعد أن قال ترامب إنه التقى برئيسها التنفيذي، ليب بو تان، وأشاد الرئيس الأميركي بـ "تان" ووصف الاجتماع بأنه "مثير للاهتمام للغاية".

وكان ترامب قد طالب تان بالاستقالة الفورية في الأسبوع الماضي ، واصفاً إياه بأنه "متضارب المصالح" بشأن علاقاته مع الشركات الصينية.