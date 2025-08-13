قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دقيقة حداد.. مجلس النقابة يمنح شهداء الصحافة الفلسطينية جائزة حرية الصحافة 2025
عقوق الأبناء.. حكاية شاب «كتف» والده وزوجته تعدت عليه بحلوان
مدبولي: تنفيذ الوثائق الموقعة بين مصر والأردن
حاول ترويع المواطنين.. الأمن يضبط بلطجي حلوان بعد نشر فيديو له
قائمة المعاهد والكليات التي تقبل من 55% بتنسيق المرحلة الثالثة 2025
أمين الأمن القومي الإيراني يلتقي الرئيس اللبناني في قصر بعبدا
عبر بالونات بدائية الصنع.. الأردن يحبط محاولة تهريب كمية من المخدرات
النيابة تفتح الصندوق الأسود لـ سارة خليفة.. تفاصيل صادمة عن اتهامات مخدرات وابتزاز وتعذيب
رئيس وزراء نيوزيلندا: نتنياهو "فقد صوابه".. وضم غزة أمر مروع
وزارة الرياضة: عقوبات رابطة الأندية على الزمالك بشأن زيزو قوية
أنا راجل قوي.. البلوجر ياسمين رقصت على تيك توك بباروكة ومكياج بنات للفلوس
أسعار مواد البناء في الأسواق اليوم الأربعاء 13 أغسطس 2025
أسهم Alphabet تكسب 29 مليار دولار في يوم واحد.. وIntel تحلق مرتفعة

أغلقت المؤشرات الأميركية الرئيسية على مكاسب جماعيه بعد أن عززت بيانات التضخم من آمال خفض الفائدة في شهر سبتمبر المقبل.

إذ أعلنت وزارة العمل الأميركية أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 0.2% على أساس شهري في يوليو، بينما جاء التضخم السنوي أقل بقليل من التوقعات، مما أثار دعوات من الرئيس الأميركي دونالد ترامب لخفض أسعار الفائدة.

كما جاءت هذه المكاسب بعد تمديد الولايات المتحدة والصين لهدنة التعريفات الجمركية حتى 10 نوفمبر، مما أدى إلى تجنب فرض رسوم جمركية من خانة العشرات على سلع كل منهما.

أداء المؤشرات الأميركية الرئيسية

ارتفع مؤشر الداو جونز بنسبة 1.1% أي ما يعادل نحو 480 نقطة في جلسة الثلاثاء ليسجل أعلى مكاسب يومية في أسبوع.

وارتفع مؤشر S&P500 بنسبة 1.1% ليغلق فوق مستويات 6400 نقطة لأول مرة في تاريخه.

وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.4% مسجلاً إغلاقاً قياسياً جديداً.

وأظهرت البيانات الصادرة من وحدة الأبحاث التابعة لـ Bank of America أن التدفقات إلى الأسهم الأميركية الأسبوع الماضي كانت الأكبر في عامين.

ارتفع سهم Alphabet بنسبة 1.2% في جلسة الثلاثاء إلى أعلى مستوياته في 6 أشهر، لتضيف الشركة 29 مليار دولار إلى قيمتها السوقية في يوم واحد.

وجاءت هذه المكاسب بعد أن قدمت شركة Perplexity عرضاً نقدياً بقيمة 34.5 مليار دولار لشراء متصفح Chrome الخاص بالشركة.

أسهم Intel

قفز سهم Intel بنسبة 5.6% في جلسة الثلاثاء محققاً أعلى مكاسب يومية في شهر، بعد أن قال ترامب إنه التقى برئيسها التنفيذي، ليب بو تان، وأشاد الرئيس الأميركي بـ "تان" ووصف الاجتماع بأنه "مثير للاهتمام للغاية".

وكان ترامب قد طالب تان بالاستقالة الفورية في الأسبوع الماضي ، واصفاً إياه بأنه "متضارب المصالح" بشأن علاقاته مع الشركات الصينية

