احذر.. 5 أمراض خطيرة تنتج عن قلة النوم

الحرمان من النوم هو عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم، أو عدم الحصول على نوم جيد وعميق، عندما يكون شديدًا أو يستمر لفترة طويلة، فقد يُسبب أعراضًا مُزعجة للغاية تُعيق حتى ممارسة الأنشطة اليومية.

يُمكن أن يُؤدي الحرمان من النوم لفترات طويلة إلى تفاقم العديد من الحالات الصحية الخطيرة، عادةً ما تكون هذه الحالة قابلة للعلاج

الأنظمة المتأثرة للحرمان من النوم آثار سلبية متعددة على الجسم، منها:

القلب والدورة الدموية : للحرمان من النوم آثار ضارة طويلة المدى على صحة القلب والدورة الدموية.

الأشخاص الذين يعانون من الحرمان المزمن من النوم أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول في الدم.

الأنظمة الأيضية : الأشخاص الذين يعانون من الحرمان المزمن من النوم معرضون لخطر أكبر بكثير للإصابة بمرض السكري من النوع 2.

الجهاز المناعي : لا تستطيع دفاعات جسمك الطبيعية ضد العدوى أن تعمل بشكل صحيح إذا لم تحصل على قسط كافٍ من النوم.

الجهاز العصبي : من الشائع أن يكون لدى الأشخاص الذين لا ينامون بشكل كافٍ حساسية أعلى للألم، مما يعني أنهم يشعرون بالألم بسهولة أكبر، أو أن الألم أكثر شدة، أو كليهما.

الدماغ : للحرمان من النوم آثار سلبية للغاية على كيفية عمل الدماغ.،مع أن الخبراء لا يفهمون تمامًا دور النوم في وظائف الدماغ، إلا أنهم يدركون أنه جزء أساسي من كيفية التعلم والتذكر، كما تشير بعض الأدلة إلى أن الحرمان من النوم قد يلعب دورًا في الإصابة بمرض الزهايمر.



المصدر Cleveland clinic