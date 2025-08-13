النيابة تواصل التحقيق في اتهام اللاعب رمضان صبحي بالتزوير

تواصل نيابة جنوب الجيزة الكلية، تحقيقاتها في اتهام رمضان صبحى، لاعب نادي بيراميدز بالتورط في واقعة تزوير داخل أحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس بعد ضبط شاب يؤدي الامتحانات بدلا منه.

واستعجلت النيابة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة تمهيدا للتصرف في القضية بإحالتها للمحاكمة.

قررت النيابة إخلاء سبيل رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز بكفالة مالية 100 ألف جنيه، في اتهامه بالتزوير، واستدعت النيابة الشاب المتهم بحضور لجنة الامتحان بدلا من رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز، لمواجهته بالأخير.

وتعود الواقعة إلى شهر مايو الماضى، حيث تم ضبط شخص يؤدي الامتحان بدلا من رمضان صبحى لاعب نادي بيراميدز، داخل معهد للسياحة والفنادق بأبو النمرس، وخلال الاستماع لأقوال المتهم اعترف بأنه حصل على مقابل مادي من اللاعب مقابل دخوله اللجنة وأداء الامتحان نيابة عنه.

وقال مقدم البلاغ، إنه تم اكتشاف محاولة الطالب أداء الامتحان بدلا من اللاعب خلال مراجعة تحقيق الشخصية مما دفع الإدارة للتحفظ عليه، وتحرير محضر بالواقعة.

وحضر المستشار أشرف عبد العزيز دفاع اللاعب رمضان صبحى، تحقيقات النيابة، وأكد أن اللاعب غادر قسم شرطة ابو النمرس، وفى طريقه لمنزله بعد سداد الكفالة التى أمرت بها النيابة العامة.