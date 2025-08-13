وضع لها مخدرا في العصير.. شاب يستدرج فتاة ويعتدي عليها في حلوان

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على شاب استدرج فتاة في العشرينات بعدما تعرف عليها على منصات التواصل، إلى شقته في منطقة عرب غنيم ثم اعتدى عليها جسديا.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية في القاهرة أن الشاب قام بالتعرف على الفتاة المجني عليها عبر منصات التواصل واستدرجها إلى شقته ثم وضع لها مخدرا في العصير وقام بالاعتداء عليها جسديا في منزله.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من قسم شرطة حلوان تضمن ورود بلاغا من فتاة اتهمت فيه شاب باستدراجها إلى شقته في عرب غنيم والتعدي عليها جسديا بعدما وضع لها المخدر في العصير.

وعقب تقنين الإجراءات ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.