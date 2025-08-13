قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

الصحة: انطلاق المؤتمر الثاني لطب الأسنان (CADEx) لرفع مهارات الأطباء وتطبيق أحدث التقنيات العلاجية

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن انطلاق فعاليات المؤتمر الثاني للإدارة العامة لطب الأسنان (CADEx)، اليوم الأربعاء، برعاية الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وذلك بأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني. يستمر المؤتمر على مدار يومين، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين، ويهدف إلى تعزيز مهارات الكوادر الطبية وتطبيق أحدث التقنيات العلاجية، تماشيًا مع استراتيجية الوزارة للارتقاء بجودة الخدمات الصحية.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن المؤتمر يعكس التزام الوزارة بدعم التعليم الطبي المستمر وتطوير كفاءات أطباء الأسنان والفرق المساعدة. وأشار إلى أن المؤتمر يمثل منصة متميزة لاستعراض أحدث الأبحاث العالمية في التشخيص والعلاج، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

20 محاضرة متخصصة 

ويتضمن البرنامج العلمي للمؤتمر 20 محاضرة متخصصة يقدمها نخبة من أساتذة طب الفم والأسنان بجامعات القاهرة، عين شمس، والأزهر، تغطي موضوعات حيوية مثل استراتيجيات تجميل الأسنان الأمامية، إدارة جراحات الأسنان عالية المخاطر، بروتوكولات زراعة الأسنان الكاملة، علاج اضطرابات مفصل الفك غير الجراحي، وأحدث تقنيات علاج أسنان الأطفال. وقد تم اختيار هذه الموضوعات بعناية لتلبية احتياجات الأطباء في المستشفيات والعيادات.

من جانبه، أكد الدكتور بيتر وجيه، مساعد وزير الصحة لشئون الطب العلاجي، أن المؤتمر يندرج ضمن جهود الوزارة لدعم التخصصات الطبية وتعزيز تكامل الخدمات العلاجية. وأشار إلى أن هذه الفعاليات تسهم في تبادل الخبرات بين الكوادر المحلية والدولية، وتدعم تطبيق أحدث الممارسات العلمية في طب الأسنان.

وأوضح الدكتور محمد عبدالحكيم، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، أن المؤتمر يشمل 7 ورش عمل عملية تغطي مجالات متقدمة مثل الحشوات التجميلية الخلفية، التركيبات اللاصقة غير المباشرة، المهارات الجراحية الأساسية لجراحة الفم والفكين، بروتوكولات الحفر في زراعة الأسنان، علاج القنوات الجذرية المنحنية، وعلاج عصب الأسنان للأطفال. وأكد أن هذه الورش توفر تدريبًا عمليًا يعزز مهارات الأطباء ويواكب أحدث التقنيات العلاجية.

من جهتها، أكدت الدكتورة غادة مرعي، مدير الإدارة العامة لطب الأسنان ورئيس المؤتمر، أن الأجندة العلمية صُممت لمواكبة التطورات العالمية في طب الأسنان، حيث تشمل محاور رئيسية مثل جراحة وزراعة الأسنان، تجميل الأسنان، علاج الأطفال ذوي الحالات الطبية المعقدة، والتشخيص المبكر لأورام الفم باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. وأضافت أن تنوع المحاضرات يهدف إلى تزويد الأطباء بأحدث المستجدات العلمية والممارسات الإكلينيكية.

وأشارت الدكتورة داليا زكريا، مدير عام أكاديمية الأميرة فاطمة، إلى أن الأكاديمية تواصل دورها كمركز وطني للتعليم الطبي المستمر، من خلال برامج تدريبية تجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، مما يعزز كفاءة الأطباء، خاصة في مجال طب الأسنان، مؤكدة أن استضافة المؤتمر تؤكد التزام الأكاديمية بدعم تطوير الكوادر الطبية وتطبيق أعلى معايير الجودة في التخصصات الطبية.

