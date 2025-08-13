نقابة المهن التمثيلية تدعو أعضائها للمشاركة في حملة 100 مليون صحة

أعلن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية عن تواجد حملة 100 مليون صحة، وذلك داخل مقر نادي نقابة المهن التمثيلية بشارع البحر الأعظم، مشيرا بأن الحملة مستمرة خلال هذه الأيام طوال اليوم من الثانية عشر ظهر حتي التاسعة مساءا.

وقال زكي من خلال فيديو تم تصويره، ان الحملة ليست فقط لأعضاء نقابة المهن التمثيلية فقط بل هي لكل النقابات الفنية سواء السينمائية او الموسيقية او التمثيلية، مشيرا بان الحملة تقوم بقياس ضغط الدم ونسبة السكر التراكمي والعشوائي، مناشدا زملاءه في النقابات الثلاثة بأن يتواجدوا في هذه الخدمة المجانية لمتابعة صحتهم بشكل مستمر خاصة أن الكثيرين يبحثون دائما على أماكن ولم يجدوها.

ووجه الدكتور أشرف زكي الشكر الي فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي عن تلك الحملة التي تقدم تحت رعايته، كما وجه الشكر الي وزارة الصحة المصرية وكل المشاركين في تلك الحملة علي المجهود الجبار المبذول، مؤكداً ان الحملة شيئ عظيم يليق بمصر مختتما حديثه بدعوة كل المبدعين والفنانين وأسرهم للكشف بشكل مستمر.

يذكر أن الدكتور أشرف زكي قد اجتمع منذ أيام بعدد كبير من المخرجين الكبار والمخرجين الشباب التابعين لشعبة نقابة المهن التمثيلية وذلك لمناقشة حاضر المهنة ومستقبلها، واتفقوا علي عدة محاور سوف يتم الإعلان عنها لاحقاً .