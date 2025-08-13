أحدث ظهور لـ أوس أوس مع أطيب كائن بحري.. صورة

شارك الفنان محمد أسامة (أوس أوس) صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع “إنستجرام”، ظهر فيها بجانب دولفين وعلق عليها قائلًا: “أطيب من في البحر”.

فيلم الصفا الثانوية بنات

شارك أوس أوس مؤخرا في بطولة فيلم “الصفا الثانوية بنات”، حيث يجسد شخصية مدرس ألعاب في مدرسة بنات.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول قصة حب تنشأ بينه وبين زميلته المعلمة، التي تؤدي دورها الفنانة وئام مجدي.

يشارك في البطولة أيضًا علي ربيع، بيومي فؤاد، محمد ثروت، هالة فاخر، وجيسيكا حسام، والفيلم من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد، وإخراج عمرو صلاح.