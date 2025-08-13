تعليق ناري من الغندور على أخطاء الجماهير المختلفة وطريقة العقاب

علق الإعلامي خالد الغندور علي أخطاء الجماهير و طريقة العقاب عليها علي مدار السنين عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب خالد الغندور :"علي مر السنين شفنا اخطاء كبيرة من جماهير مختلفة و كلهم غلط و كلهم يستحقوا العقاب بس السؤال هنا هل كإعلامي او صحفي او حتي انسان عادي بتحب الادب و الأخلاق و بتكره قلة الادب تعاملت مع كل هذه الأخطاء بنفس المعايير و لا اختلفت معاييرك علي حسب انتماءك".

أثار الإعلامي خالد الغندور الجدل بشأن أحد مراقبي مباريات الدوري الممتاز بمنشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب الغندور :دخلت علي صفحة أحد المراقبين علي مباريات الدوري لقيت مشجع متعصب.