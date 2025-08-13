مفتي الجمهورية ومساعد مفتي بروناي يبحثان عقد دورات تدريبية للكوادر البشرية بالسلطنة

الْتقى الدكتور نظير محمد عياد -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العام لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- بفضيلة الدكتور "الحاج ديني بن الحاج عبده"، مساعد مفتي سلطنة بروناي، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر الإفتاء العاشر المنعقد تحت عنوان "صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي".

وخلال اللقاء، عبَّر فضيلة المفتي عن ترحيبه بالضيف الكريم، وعن استعداده التام لعقد مزيد من الدورات التدريبية للكوادر البشرية بسلطنة بروناي في المجال الإفتائي والإرشاد الأسري، من خلال مختلف مراكز ووحدات دار الإفتاء.



من جانبه، أعرب فضيلة الدكتور "الحاج ديني بن الحاج عبده" عن شكره وامتنانه لحسن الاستقبال؛ ناقلًا تحيات فضيلة مفتي سلطنة بروناي، وأشاد بجهود دار الإفتاء المصرية في تنظيم المؤتمر الذي يعدُّ نقلة نوعية يجمع أهل الاختصاص من جميع دول العالم ويناقش قضية هامة تُسهم في تعزيز دَور المؤسسات الدينية في التفاعل الإيجابي مع أدوات العصر.