قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
متحدث الحكومة: جاري صياغة خطة تطوير الإعلام لعرضها على الرئيس السيسي
ترامب: روسيا ستواجه عواقب وخيمة إذا لم تنهِ الحرب بحلول الجمعة
نقل الفنانة حياة الفهد إلى المستشفى بسبب وعكة صحية
أحمد موسى: نصف ساعة على الهواء أوجعت إسرائيل وكشفت علاقتها بالإخوان
في لفتة إنسانية.. رئيس مدينة بنها يوزع زجاجات مياه باردة على عمال النظافة بالشارع
محافظ أسوان: نسابق الزمن من أجل الانتهاء من مشروع تطوير وتوسعة طريق السادات
الخارجية الفلسطينية: تصريحات نتنياهو بشأن إسرائيل الكبرى إمعان في الإبادة ومعاداة السلام
أقصى حمولة في تاريخ الشبكة.. استهلاك الكهرباء يرتفع إلى 39800 ميجاوات
أحمد موسى يكشف عن علاقة الإخوان بإسرائيل
رئيس جامعة الغردقة: نسعى دائمًا لتوفير بيئة تعليمية وتدريبية متكاملة
خبير أممي: مصر لا تملك رفاهية الاستغناء عن قطرة مياه.. وأمنها المائي خط أحمر
"صدى البلد" يكشف حقيقة طلب محمد الشناوي الرحيل عن الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

احذر قيادة سيارة ذوي الهمم.. هذه العقوبة في انتظارك

سيارات
سيارات
حسن رضوان

يبحث عدد من المواطنين عن عقوبات استخدام سيارات ذوي الهمم خصوصا بعد إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء عن وجود ضوابط لضمان وصول سيارات ذوي الهمم للمستحق الحقيقي.
 

عقوبة قيادة سيارة ذوي الهمم

نص قانون سيارات المعاقين على أن كل من خالف احكام امتلاك سيارة مخصصة لذوى الهمم، يعاقب بسحب رخصة السيارة ورخصة مالكها ورخصة سائقها.

بالإضافة إلى إلزام كلا من مالك السيارة وسائقها بدفع غرامة مالية كبيرة تصل إلى 25 ألف جنيه، والتحفظ علي رخصة قيادة السيارة الخاصة بالسائق إذا كان من الأصحاء ومن غير أقارب المعاق الذي يملك السيارة، وحظر التصرف في سيارة ذوي الإعاقة المعفاة خلال 5 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها ويحظر استخدامها كسيارة أجرة أو يقودها شخص آخر غير مالكها والأقارب من الدرجة الأولى والثانية.
 

الإعاقات التي يسمح لأصحابها الحصول على سيارة معاقين
في حالة تعرض الشخص لحادث كبير أو مرض معين نتج عنه بتر في الساق بحيث يصل البتر إلى الركبة.

أيضًا في حالة الإصابة بشلل الأطفال ولكنه لم يعاني من مشاكل في عضلات الجسم.

في حالة إصابة الشخص بمرض الضمور في العضلات.

إضافة إلى إمكانية الحصول عليها في حالة الإصابة بأحد أنواع التشوهات في أطراف الجسم منذ الولادة.

كما يحصل عليها أيضًا في حالة التعرض لحادث أدي إلى قطع أحد الذراعين وقام بتركيب ذراع اصطناعي.

في حالة التعرض لحادث كبير أثر على قدميه ولم يستطيع السير على قدميه مرة أخرى.


شروط سيارات المعاقين
توجد العديد من الشروط التي يحددها قانون سيارات المعاقين الجديد 2022 للحصول على السيارة.
لابد من إصابة الشخص بأي نوع من أنواع الإعاقات مع وجود التقرير الطبي الذي يوضح به درجة ونوع الإعاقة.

كما أنه لابد من أن يخضع إلى اللجنة الطبية.

ضرورة أن يكون عمر المتقدم للحصول على السيارة يتجاوز 18 سنة.

كما يشترط حصول المتقدم على الجنسية المصرية.

لابد من تسجيل السيارة باسم الشخص المصاب بالإعاقة الذي تم جلب السيارة من أجله.
لابد من أن تتوافق المواصفات الخاصة بالسيارة مع المواصفات التي حددها الكومسيون الطبي.
لا يستطيع الشخص التصرف في السيارة عن طريق بيعها قبل أن يمر على امتلاكها 5 سنوات.
كما يشترط خضوع المعاق للكشف الطبي الذي يثبت قدرته على قيادة هذه السيارة بموجب الكومسيون الطبي.

تقديم التقرير الطبي الذي يذكر فيه المواصفات التي يجب أن تتوفر في السيارة والتي تتناسب مع إعاقة الشخص.

تقديم ما يثبت قدرة المعاق على تحمل المصروفات الخاصة بالسيارة في حال حصل عليها.

تصريحات مصطفي مدبولي

رد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على سؤال موقع صدى البلد، بشأن تعديل قانون ذوي الإعاقة .


وقال مدبولي في كلمته عقب انتهاء اجتماع الحكومة الأسبوعي، :"  للأسف أسيء استخدام سيارات ذوي الهمم بصورة فجة وحدثت ممارسات ليست رشيدة في ها الامر ".

وتابع مدبولي:" كان هناك ضرورة لمراجعة هذا الامر بصورة اكثر وضوحا، وتم وضع ضوابط من شانها ضمان أن تصل سيارات ذوي الهمم للمستحق الحقيقي".

وأكمل مدبولي :" في بعض الأحيان كان يحدث تزوير او تلاعب في بطاقات ذوي الهمم وتم تشديد العقوبات في هذا الصدد".

وأردف مدبولي: "الدولة تشمل فئة ذوي الهمم ونرغب في أن تصل أي استفادة لهم".

عقوبات استخدام سيارات ذوي الهمم سيارات ذوي الهمم الدكتور مصطفى مدبولي عقوبة قيادة سيارة ذوي الهمم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث الشاطبي بالإسكندرية

مفاجآت في حادث الشاطبي بالإسكندرية.. هل تخطى السائق السرعة المقررة ؟ فيديو

بدرية طلبة

نقابة الممثلين تحول بدرية طلبة للتحقيق الفوري

التوقيت الصيفي

تأخير الساعة 60 دقيقة إيذانًا بانتهاء التوقيت الصيفي في هذا الموعد

العام الدراسي الجديد

موعد بدء الدراسة لطلاب المدارس والخريطة الزمنية للعام الجديد .. قرارات نهائية

ربيع ياسين

بتتدخل في حياتي.. مشاجرة بين ابنة ربيع ياسين وخالتها وإصابتهما بالشيخ زايد

مستوطنين إسرائيلين

دولة عربية تعلن حالة الحرب مع الاحتلال وتمنع مواطنيه من دخول أراضيها

الإيجار القديم

كم ستدفع للمحل بدءًا من سبتمبر بعد تطبيق قانون الإيجار القديم؟

إبراهيم سعيد - نجم الأهلي والزمالك

فلوسي وفلوس بنتي.. طليقة إبراهيم سعيد: مفيش نفقة ولا سفر| إيه الحكاية

ترشيحاتنا

نواف سلام

رئيس وزراء لبنان: حصر السلاح قرار بيد السلطات الشرعية اتخذه اللبنانيون منذ اتفاق الطائف

المستشار محمد الحمصاني

بعد إعلان الحكومة.. الحمصاني: اعتماد معايير وأولويات الحصول على السكن البديل الأسبوع المقبل

سيارات المعاقين

بعد الموافقة عليه.. متحدث الوزراء يكشف المدة المحددة للإفراج الجمركي لسيارات المعاقين

بالصور

لماذا البيض المسلوق ضرورى في وجبة الإفطار؟

لماذا البيض المسلوق ضرورى في وجبة الإفطار؟
لماذا البيض المسلوق ضرورى في وجبة الإفطار؟
لماذا البيض المسلوق ضرورى في وجبة الإفطار؟

أخبار السيارات| السيارة الأكثر عرضة للسرقة.. ومرسيدس تحذر من انهيار الصناعة الأوروبية

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

القوات المسلحة تنظم زيارات لطلبة الكليات العسكرية إلى مستشفى أهل مصر للحروق | فيديو وصور

القوات المسلحة تنظم زيارات لعدد من طلبة الكليات العسكرية لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق
القوات المسلحة تنظم زيارات لعدد من طلبة الكليات العسكرية لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق
القوات المسلحة تنظم زيارات لعدد من طلبة الكليات العسكرية لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق

تجربة فريدة لعشاق القهوة.. ماكينة إسبرسو من محرك دراجة نارية حقيقي «BMW R 18»

ماكينة BMW اسبريسو
ماكينة BMW اسبريسو
ماكينة BMW اسبريسو

فيديو

القوات المسلحة تنظم زيارات لعدد من طلبة الكليات العسكرية لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق

القوات المسلحة تنظم زيارات لطلبة الكليات العسكرية إلى مستشفى أهل مصر للحروق | فيديو وصور

أم ملك وأحمد

محتوى خادش.. الداخلية تعلن ضبط البلوجر أم ملك وأحمد

المتهمين

الداخلية تكشف تفاصيل اعتداء أشخاص على قائدي السيارات بالطريق الدولي

هبة طارق

عايزة تزود مشاهدات.. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على البلوجر هبة طارق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

المزيد