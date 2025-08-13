احذر قيادة سيارة ذوي الهمم.. هذه العقوبة في انتظارك

يبحث عدد من المواطنين عن عقوبات استخدام سيارات ذوي الهمم خصوصا بعد إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء عن وجود ضوابط لضمان وصول سيارات ذوي الهمم للمستحق الحقيقي.



عقوبة قيادة سيارة ذوي الهمم

نص قانون سيارات المعاقين على أن كل من خالف احكام امتلاك سيارة مخصصة لذوى الهمم، يعاقب بسحب رخصة السيارة ورخصة مالكها ورخصة سائقها.

بالإضافة إلى إلزام كلا من مالك السيارة وسائقها بدفع غرامة مالية كبيرة تصل إلى 25 ألف جنيه، والتحفظ علي رخصة قيادة السيارة الخاصة بالسائق إذا كان من الأصحاء ومن غير أقارب المعاق الذي يملك السيارة، وحظر التصرف في سيارة ذوي الإعاقة المعفاة خلال 5 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها ويحظر استخدامها كسيارة أجرة أو يقودها شخص آخر غير مالكها والأقارب من الدرجة الأولى والثانية.



الإعاقات التي يسمح لأصحابها الحصول على سيارة معاقين

في حالة تعرض الشخص لحادث كبير أو مرض معين نتج عنه بتر في الساق بحيث يصل البتر إلى الركبة.

أيضًا في حالة الإصابة بشلل الأطفال ولكنه لم يعاني من مشاكل في عضلات الجسم.

في حالة إصابة الشخص بمرض الضمور في العضلات.

إضافة إلى إمكانية الحصول عليها في حالة الإصابة بأحد أنواع التشوهات في أطراف الجسم منذ الولادة.

كما يحصل عليها أيضًا في حالة التعرض لحادث أدي إلى قطع أحد الذراعين وقام بتركيب ذراع اصطناعي.

في حالة التعرض لحادث كبير أثر على قدميه ولم يستطيع السير على قدميه مرة أخرى.



شروط سيارات المعاقين

توجد العديد من الشروط التي يحددها قانون سيارات المعاقين الجديد 2022 للحصول على السيارة.

لابد من إصابة الشخص بأي نوع من أنواع الإعاقات مع وجود التقرير الطبي الذي يوضح به درجة ونوع الإعاقة.

كما أنه لابد من أن يخضع إلى اللجنة الطبية.

ضرورة أن يكون عمر المتقدم للحصول على السيارة يتجاوز 18 سنة.

كما يشترط حصول المتقدم على الجنسية المصرية.

لابد من تسجيل السيارة باسم الشخص المصاب بالإعاقة الذي تم جلب السيارة من أجله.

لابد من أن تتوافق المواصفات الخاصة بالسيارة مع المواصفات التي حددها الكومسيون الطبي.

لا يستطيع الشخص التصرف في السيارة عن طريق بيعها قبل أن يمر على امتلاكها 5 سنوات.

كما يشترط خضوع المعاق للكشف الطبي الذي يثبت قدرته على قيادة هذه السيارة بموجب الكومسيون الطبي.

تقديم التقرير الطبي الذي يذكر فيه المواصفات التي يجب أن تتوفر في السيارة والتي تتناسب مع إعاقة الشخص.

تقديم ما يثبت قدرة المعاق على تحمل المصروفات الخاصة بالسيارة في حال حصل عليها.

تصريحات مصطفي مدبولي

رد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على سؤال موقع صدى البلد، بشأن تعديل قانون ذوي الإعاقة .



وقال مدبولي في كلمته عقب انتهاء اجتماع الحكومة الأسبوعي، :" للأسف أسيء استخدام سيارات ذوي الهمم بصورة فجة وحدثت ممارسات ليست رشيدة في ها الامر ".

وتابع مدبولي:" كان هناك ضرورة لمراجعة هذا الامر بصورة اكثر وضوحا، وتم وضع ضوابط من شانها ضمان أن تصل سيارات ذوي الهمم للمستحق الحقيقي".

وأكمل مدبولي :" في بعض الأحيان كان يحدث تزوير او تلاعب في بطاقات ذوي الهمم وتم تشديد العقوبات في هذا الصدد".

وأردف مدبولي: "الدولة تشمل فئة ذوي الهمم ونرغب في أن تصل أي استفادة لهم".