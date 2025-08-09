أخبار التوك شو| مصطفى بكري يطالب بسرعة الإفراج عن سيارات ذوي الهمم.. تشريعية النواب: حجب التيك توك في مصر ليس حلا للأزمة

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:

أحمد عبد العزيز لشاب رفض مصافحته: أنت ابني وحقك علي

علق الفنان أحمد عبد العزيز على موقف شاب حاول مصافحته ولكنه لم يتمكن، قائلا: "لو كان الشاب زعل أو أخد على خاطره فأنا أعتبره ابني، وأنا مستعد أطيب خاطره أقوله حقك عليا، ولم ألاحظ أنه كان يحاول يسلم عليّ".

كيف حاول الإخوان تحويل الأزهر لقبلة فكرية لهم؟.. الأعلى للشؤون الإسلامية يكشف

قال الدكتور عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن اختراق الجماعات المتطرفة للمؤسسة الأزهرية لم يكن واسع النطاق كما يُشاع، بل كانت أعدادهم قليلة لكنها منظمة، مشيرًا إلى أن الدولة سمحت لهم سابقًا بحرية الحركة داخل مؤسسات الأزهر، قبل أن يتم التصدي لهم لاحقًا.

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تنفذ تطهيرا عرقيا ممنهجا وتهجيرا قسريا وإبادة جماعية

قال وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية، السفير عمر عوض الله، إن إسرائيل لا تسعى فقط إلى احتلال غزة كما تروج، بل تنفذ مشروعاً استعمارياً واضحاً يمتد إلى كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، مضيفاً أن ما يجري الآن في غزة والضفة الغربية هو "تطهير عرقي ممنهج وتهجير قسري وإبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني".

أطباء يحذرون: إنكار الأهل لحالة أطفالهم يؤخر العلاج

قال عدد من الأطباء المشاركين في برنامج "مصر تستطيع"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على قناة dmc، إن بعض أولياء الأمور يرفضون إرسال أطفالهم إلى مراكز العلاج الطبيعي، خوفًا من وصف أبنائهم بـ"ذوي الإعاقة"، يؤدي إلى تأخر حالات كثيرة كان من الممكن علاجها مبكرًا.

مخالفة للقانون.. مصطفى بكري يطالب بسرعة الإفراج عن سيارات ذوي الهمم

قال الإعلامي مصطفى بكري إن أزمة احتجاز سيارات المعاقين تمثل حسرة لأصحابها، موضحا أن هناك مجموعة من المواطنين التقوا وزير المالية أحمد كجوك، والذي وعد بحل المشكلة وعرضها على مجلس الوزراء.

هل وقَّعت مصر اتفاقية جديدة مع إسرائيل بشأن الغاز الطبيعي؟.. البترول تكشف

قال المهندس معتز عاطف، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إن ما تم مع إسرائيل؛ هو «امتداد لاتفاقية تم توقيعها خلال 2017»، لافتا إلى أن هناك محورا يرتكز على تنوع مصادر الطاقة، وهناك حِزَم لزيادة الإنتاج المحلي.

الزم بيتك.. مصطفى بكري يتلقى رسالة تهديد من الإخوان

كشف الإعلامي مصطفى بكري، عن تسجيل صوتي من لأحد المنتمين لتنظيم الإخوان الإرهابي، يتعرض فيه «بكري» للتهديد من قبل الجماعة.

تشريعية النواب: حجب التيك توك في مصر ليس حلا للأزمة

علق النائب عاطف المغاوري عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، على قرار حجب التيك توك في مصر خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد انتشار فيديوهات كثيرة تدمر المجتمع.

مصطفى بكري لـ نتنياهو: لن تسمح بالتهجير.. وفكر في كلام اللواء خالد مجاور

قال الإعلامي مصطفى بكري إن هناك تقارير دولية كشفت أربعة سيناريوهات محتملة للمشهد القادم في غزة، أخطرها هو السيناريو الأول: إعادة احتلال القطاع بالكامل عبر قوات برية، وهو ما يعني، حمام دم جديد، ونزوح واسع، وتصعيد أكبر من حماس بشأن مصير 20 أسيرًا لا يزالون في قبضتها".

إصابة نتنياهو بخيبة الأمل لحظر توريد ألمانيا السلاح إلى إسرائيل

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الأخير عبّر عن خيبة أمله الكبيرة خلال اتصال هاتفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس، وذلك بسبب قرار برلين حظر توريد السلاح إلى إسرائيل، وفق ما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.