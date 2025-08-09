قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إنجاز جديد .. معهد بحوث الصحة الحيوانية يجدد اعتماد مركز التدريب للعام السادس
مشكلة محرجة تواجه أغلب النساء… إليك الحل السهل
هل يوجد ذنوب لا يغفرها الله؟.. احذر 10 معاصي تغلق باب الرحمة
العد التنازلي بدأ.. خريطة تفصيلية بموعد زيادة وإنهاء عقود الإيجار القديم
الليلة .. الأهلي يبدأ رحلة الدفاع عن لقب الدوري بمواجهة مودرن سبورت
تسريب جديد يكشف تصميم Pixel 10 Pro Fold بلون Moonstone قبل الطرح الرسمي
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 9-8-2025
204761 طالب يبدأون امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2025 اليوم
دعاء للميت يوم السبت.. بـ5 كلمات يبدأ النعيم وينتهي عذاب وظلمة القبر
هل النوم بعد صلاة الفجر يغضب الله؟.. احذره في هذه الحالة
موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت في الدوري والقنوات الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو| مصطفى بكري يطالب بسرعة الإفراج عن سيارات ذوي الهمم.. تشريعية النواب: حجب التيك توك في مصر ليس حلا للأزمة

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
محمد البدوي

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:

أحمد عبد العزيز لشاب رفض مصافحته: أنت ابني وحقك علي
علق الفنان أحمد عبد العزيز   على موقف شاب حاول مصافحته ولكنه لم يتمكن، قائلا: "لو كان الشاب زعل أو أخد على خاطره فأنا أعتبره ابني، وأنا مستعد أطيب خاطره أقوله حقك عليا، ولم ألاحظ أنه كان يحاول يسلم عليّ".

كيف حاول الإخوان تحويل الأزهر لقبلة فكرية لهم؟.. الأعلى للشؤون الإسلامية يكشف
قال الدكتور عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن اختراق الجماعات المتطرفة للمؤسسة الأزهرية لم يكن واسع النطاق كما يُشاع، بل كانت أعدادهم قليلة لكنها منظمة، مشيرًا إلى أن الدولة سمحت لهم سابقًا بحرية الحركة داخل مؤسسات الأزهر، قبل أن يتم التصدي لهم لاحقًا.

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تنفذ تطهيرا عرقيا ممنهجا وتهجيرا قسريا وإبادة جماعية
قال وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية، السفير عمر عوض الله، إن إسرائيل لا تسعى فقط إلى احتلال غزة كما تروج، بل تنفذ مشروعاً استعمارياً واضحاً يمتد إلى كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، مضيفاً أن ما يجري الآن في غزة والضفة الغربية هو "تطهير عرقي ممنهج وتهجير قسري وإبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني".

أطباء يحذرون: إنكار الأهل لحالة أطفالهم يؤخر العلاج
قال عدد من الأطباء المشاركين في برنامج "مصر تستطيع"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على قناة dmc، إن بعض أولياء الأمور يرفضون إرسال أطفالهم إلى مراكز العلاج الطبيعي، خوفًا من وصف أبنائهم بـ"ذوي الإعاقة"، يؤدي إلى تأخر حالات كثيرة كان من الممكن علاجها مبكرًا.

مخالفة للقانون.. مصطفى بكري يطالب بسرعة الإفراج عن سيارات ذوي الهمم
قال الإعلامي مصطفى بكري إن أزمة احتجاز سيارات المعاقين تمثل حسرة لأصحابها، موضحا أن هناك مجموعة من المواطنين التقوا وزير المالية أحمد كجوك، والذي وعد بحل المشكلة وعرضها على مجلس الوزراء.

هل وقَّعت مصر اتفاقية جديدة مع إسرائيل بشأن الغاز الطبيعي؟.. البترول تكشف
قال المهندس معتز عاطف، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إن ما تم مع إسرائيل؛ هو «امتداد لاتفاقية تم توقيعها خلال 2017»، لافتا إلى أن هناك محورا يرتكز على تنوع مصادر الطاقة، وهناك حِزَم لزيادة الإنتاج المحلي.

الزم بيتك.. مصطفى بكري يتلقى رسالة تهديد من الإخوان
كشف الإعلامي مصطفى بكري، عن تسجيل صوتي من لأحد المنتمين لتنظيم الإخوان الإرهابي، يتعرض فيه «بكري» للتهديد من قبل الجماعة.

تشريعية النواب: حجب التيك توك في مصر ليس حلا للأزمة

علق النائب عاطف المغاوري عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، على قرار حجب التيك توك في مصر خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد انتشار فيديوهات كثيرة تدمر المجتمع.

مصطفى بكري لـ نتنياهو: لن تسمح بالتهجير.. وفكر في كلام اللواء خالد مجاور
قال الإعلامي مصطفى بكري إن هناك تقارير دولية كشفت أربعة سيناريوهات محتملة للمشهد القادم في غزة، أخطرها هو السيناريو الأول: إعادة احتلال القطاع بالكامل عبر قوات برية، وهو ما يعني، حمام دم جديد، ونزوح واسع، وتصعيد أكبر من حماس بشأن مصير 20 أسيرًا لا يزالون في قبضتها".

إصابة نتنياهو بخيبة الأمل لحظر توريد ألمانيا السلاح إلى إسرائيل
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الأخير عبّر عن خيبة أمله الكبيرة خلال اتصال هاتفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس، وذلك بسبب قرار برلين حظر توريد السلاح إلى إسرائيل، وفق ما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

أحمد عبد العزيز الإخوان الأزهر إسرائيل الخارجية الفلسطينية مصطفى بكري سيارات ذوي الهمم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سنة النبي في صلاة الفجر

سنة النبي في صلاة الفجر.. ما السور التي كان يقرأها الرسول بعد الفاتحة؟

اشتغلت شفتين بدون أكل..وفاة طبيبة شابة أثناء عملها بـ"قصر العيني"

اشتغلت شفتين بدون أكل.. وفاة طبيبة شابة أثناء عملها بالقصر العيني

سيارات المعاقين

مخالفة للقانون.. مصطفى بكري يطالب بسرعة الإفراج عن سيارات ذوي الهمم

تنسيق الجامعات 2025

10 كليات في تنسيق المرحلة الثالثة 2025 مطلوب خريجيها بسوق العمل

تنسيق الجامعات 2025

أماكن شاغرة لخدمة اجتماعية وفني صحي وتربية بتنسيق المرحلة الثالثة 2025

أرشيفية

حقيقة وقف صرف المعاشات لهذه الفئات من المواطنين

حالة الطقس

عودة القبة الحرارية.. موجة حارة تضرب البلاد خلال ساعات لمدة 10 أيام

احمد عبد العزيز

أحمد عبد العزيز لشاب رفض مصافحته: أنت ابني وحقك علي

ترشيحاتنا

أنقذوا يونس.. طفل يحاول النجاة من مصير شقيقيه بمرض ضمور العضلات

أنقذوا يونس.. طفل يحاول النجاة من مصير شقيقيه بمرض ضمور العضلات

.هيثم صفوت حمزة عميدًا لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي لمدة ثلاث سنوات

قرار جمهوري بتعيين د.هيثم حمزة عميدًا لكلية الحاسبات بجامعة القاهرة

معهد النقل

فرص تدريب وعمل دولية.. بدء قبول دفعة جديدة بالمعهد العالي لتكنولوجيا النقل بـ وردان

بالصور

مشكلة محرجة تواجه أغلب النساء… إليك الحل السهل

خطوات للتخلص من رائحة العرق الكريهة خلال الصيف
خطوات للتخلص من رائحة العرق الكريهة خلال الصيف
خطوات للتخلص من رائحة العرق الكريهة خلال الصيف

مشروب حب العزيز بالحليب .. كنز غذائي لتحسين الخصوبة والهضم

مشروب حب العزيز
مشروب حب العزيز
مشروب حب العزيز

ماذا يحدث للجسم عند تناول حب العزيز بانتظام؟

ماذا يحدث للجسم عند تناول حب العزيز بانتظام؟
ماذا يحدث للجسم عند تناول حب العزيز بانتظام؟
ماذا يحدث للجسم عند تناول حب العزيز بانتظام؟

طريقة عمل كفتة دايت في الفرن بدون دهون

طريقة عمل كفتة دايت في الفرن بدون دهون
طريقة عمل كفتة دايت في الفرن بدون دهون
طريقة عمل كفتة دايت في الفرن بدون دهون

فيديو

اتهام مداهم بغسيل الاموال

65 مليون جنيه … حقيقة اتهام مداهم بغسيل الأموال

والد صغير سوبر ماركت المهندسين

احنا صعايدة وعايزين القصاص.. أول ظهور لأسرة صغير سوبر ماركت المهندسين| فيديو

حفل زفاف الدكتورة يومي

فرح عالمي في ايطاليا ...الدكتورة يومي تدخل القفص الذهبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

المزيد