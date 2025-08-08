إصابة نتنياهو بخيبة الأمل لحظر توريد ألمانيا السلاح إلى إسرائيل

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الأخير عبّر عن خيبة أمله الكبيرة خلال اتصال هاتفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس، وذلك بسبب قرار برلين حظر توريد السلاح إلى إسرائيل، وفق ما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

القرار يثير استياء إسرائيلي رسمي

وأفاد البيان الصادر عن مكتب نتنياهو أن رئيس الوزراء عبّر عن استيائه الشديد من القرار الألماني، واعتبر أن هذا التوجه من شأنه أن يُضعف قدرة إسرائيل على الردع، خاصة في ظل التهديدات الأمنية المتصاعدة في المنطقة.

إسرائيل تعتبر الدعم العسكري "أساسياً

ويعد التعاون الدفاعي مع ألمانيا من الركائز الأساسية في العلاقات الثنائية، وأن أي قيود على الإمدادات العسكرية قد تُعقّد قدرة إسرائيل على مواجهة التحديات الإقليمية، لا سيما في قطاع غزة ومناطق التماس الأخرى.