الرئيس الفلسطيني يشيد بموقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين

حذّر الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن" من خطورة ما تخطط له حكومة بنيامين نتنياهو بشأن إعادة احتلال قطاع غزة وتهجير سكانه نحو الجنوب، معتبرًا هذه السياسات تهديدًا مباشرًا للشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية، وفق ما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل.

التزام مصر التاريخي تجاه القضية الفلسطينية

وفي هذا السياق، أشاد أبو مازن بالمواقف القوية والثابتة التي تتخذها مصر، ورفضها القاطع لتهجير الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن هذا الدعم يعكس التزام مصر التاريخي تجاه القضية الفلسطينية.

وأكد الرئيس الفلسطيني على أهمية تمكين دولة فلسطين من تسلم مسؤولياتها الكاملة في قطاع غزة، باعتبار ذلك خطوة أساسية نحو تحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، وضمان استقرار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.