مرتبطون بأجندات .. مستشار الرئيس الفلسطيني يفتح النار على المتظاهرين ضد مصر

قال الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني إن المرتبطون بأجندات ترفع العلم الإسرائيلي والمهاجمين للدور المصري والدولة المصرية لن ينجوا من الخزي في الدنيا والآخرة.

رفع العلم الإسرائيلي

وأوضح مستشار الرئيس الفلسطيني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» والمذاع عبر قناة «الحياة» تقديم الإعلامي محمد مصطفى شردي أن منتهى الخذي والعار الذي لحق بالمتظاهرين عندما رفعوا العلم الإسرائيلي بدلا من العلم الفلسطيني، وأما نحن فداء لفلسطين، وعلى استعداد أن نموت من أجل القضية الفلسطينية.

وشدد على أنه سبق أن هاجموا كثيرا وتطاولوا كثيرا، ولكن المتطاولون يتحدثون عن صفاتهم هم، وليس عن صفات من يتطاولون عليهم، مشيرا إلى معرفة الدور والرسالة على أكمل وجه.

ووصف الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني إن المظاهرات التي خرجت ضد الدولة المصرية «خبيثة وساقطة» للنيل من مصر ودورها التاريخي للقضية الفلسطينية.

أعداء الشعب الفلسطيني

وتساءل مستشار الرئيس الفلسطيني: «أليست مصر تساعد الفلسطينيين؟ أليست مصر تقف مع فلسطين بكل قوتها وقيادتها وشعبها وجيشها وأزهرها؟»، مؤكدا على أن أعداء الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية والأمة العربية لابد أن ينتفضوا في وجه مصر، لكي يشوشون على دورها.