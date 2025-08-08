قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حسام موافي: من يريد أن يُنشئ رجلا عليه تركه يعتمد على دخله ويعيش بقدراته
تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة
كاف يعلن تصنيف أندية إفريقيا 2025| الأهلي في الصدارة.. وبيراميدز يتفوق على الزمالك
مفاجأة عيار 21| أسعار الذهب اليوم في مصر
مدرب مانشستر سيتي السابق يتولى تدريب ليفربول للسيدات
سلوت يتحدي كريستال بالاس.. وليفربول يتطلع لافتتاح الموسم بلقب جديد
بالاس قلق بشأن هبوط الدوري الأوروبي والانتقالات قبل مباراة الدرع الخيرية
الشحات وبيكهام وعمر كمال الأبرز.. فريق كامل يغيب عن الأهلى أمام مودرن سبورت بالدوري
شروط استقدام الحكام الأجانب فى مباريات الدوري الجديد| تفاصيل
السيطرة على حريق هائل في مصنع للملابس بالغربية.. صور
حدود السحب اليومي من ماكينات ATM والبنوك وإنستاباي
سيارة تويوتا الجديدة.. ممكن تحولها لـ مكتب أو غرفة نوم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

خطة إسرائيلية للسيطرة على غزة.. نتنياهو واليمين المتطرف يسعون لابتلاع القطاع

منار عبد العظيم

كشفت قناة "القاهرة الإخبارية" في تقرير خاص عن خطة إسرائيلية وُصفت بالكارثية، تهدف إلى السيطرة الكاملة على قطاع غزة، وفرض وقائع ميدانية جديدة، دون اكتراث للتكلفة الإنسانية أو السياسية.

الخطة، التي أقرها المجلس الوزاري المصغر (الكابينت)، تمنح القوات الإسرائيلية الضوء الأخضر لاجتياح كامل القطاع، بعد أن كان المخطط يقتصر على السيطرة على نحو 75% فقط من أراضيه.

تهجير قسري وتطويق شامل

تتضمن الخطة تهجير أكثر من مليوني فلسطيني نحو جنوب القطاع، معظمهم من سكان غزة الأصليين أو ممن هُجّروا سابقًا، بالإضافة إلى فرض طوق أمني محكم على المدينة، وتنفيذ اقتحامات واسعة للتجمعات السكنية، مع حشد عشرات الآلاف من الجنود الإسرائيليين لتنفيذ العملية.

معارضة داخلية وتحذيرات أمنية

لاقى القرار رفضًا واسعًا داخل إسرائيل، حيث وصف زعيم المعارضة يائير لابيد الخطة بأنها "كارثية"، محذرًا من تجاهل آراء القيادات العسكرية والأمنية في تل أبيب.
كما أعرب وزيرا الأمن القومي والمالية عن مخاوفهما من خسائر فادحة قد تشمل فقدان الأسرى والجنود الإسرائيليين، إلى جانب تكاليف مالية باهظة قد تصل إلى مليارات الدولارات، وتداعيات دبلوماسية خطيرة على المستوى الدولي.

نتنياهو ماضٍ في تنفيذ الخطة رغم المعارضة

ورغم هذه التحذيرات، أصرّ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على المضي قدمًا، وأعلن "انتصاره" السياسي بعد تمرير المبادئ الخمسة التي طرحها كجزء من ما سماه خطة "إنهاء الحرب"، والتي تشمل:نزع سلاح غزة بالكامل وإعادة جميع الأسرى الإسرائيليين وفرض السيطرة الأمنية الكاملة على القطاع ومنع عودة حماس للسلطة وإنشاء إدارة مدنية بديلة لا تتبع لا لحماس ولا للسلطة الفلسطينية

رفض داخل الحكومة والجيش

وبينما أبدى وزير الخارجية يسرائيل كاتس، ورئيس حزب شاس أرييه درعي، ورئيس الأركان السابق إيال زامير رفضهم الواضح لتوسيع الحرب، يتجاهل نتنياهو هذه الاعتراضات، ويواصل الانصياع لتوجهات اليمين المتطرف، في محاولة لتحويل فلسطين إلى مستوطنات إسرائيلية، وفقًا للتقرير.

 

