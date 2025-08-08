هل وقَّعت مصر اتفاقية جديدة مع إسرائيل بشأن الغاز الطبيعي؟.. البترول تكشف

قال المهندس معتز عاطف، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إن ما تم مع إسرائيل؛ هو «امتداد لاتفاقية تم توقيعها خلال 2017»، لافتا إلى أن هناك محورا يرتكز على تنوع مصادر الطاقة، وهناك حِزَم لزيادة الإنتاج المحلي.

إدخال الغاز لمصر

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حقائق وأسرار”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، أن هناك استراتيجية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، موضحا أن مصر لديها إمكانيات ضخمة لإدخال الغاز إلى الدولة.

وأوضح أن هناك تنوعا في الحصول على الغاز من دول الشرق، حتى يحدث تداول للغاز داخل الدولة المصرية؛ لكي تصبح مصر مركزا إقليميا للطاقة.

وأشار المهندس معتز عاطف، إلى أن مبلغ الـ 35 مليار دولار الوارد والمتداول «غير حقيقي»، لافتا إلى أنه يتم العمل على عقود طويلة الأمد مع دول شقيقة؛ بهدف التأمين الاستراتيجي، نظرا لما تشهده البلاد من أوضاع متغيرة بصورة متسارعة.