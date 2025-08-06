محمد سليمان مديرًا عامًا للإعلام بوزارة البترول

كلّف المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، محمد سليمان سليمان إبراهيم داود، بمنصب مدير عام الإعلام بالإدارة المركزية للعلاقات الدولية والإعلام بالوزارة.

ويُذكر أن محمد سليمان حصل على ليسانس الحقوق والعلوم الشرطية عام 2000، وبدأ مسيرته المهنية داخل القطاع كمدير عام مساعد بالإدارة المركزية للعلاقات الدولية والإعلام بوزارة البترول والثروة المعدنية في عام 2021.

وتدرّج في المناصب حتى شغل وظيفة مدير عام بذات الإدارة في عام 2024.

حركة تغييرات بوزارة البترول

كما أصدر المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، قرارًا وزاريًا يتضمّن حركة تنقلات وتكليفات جديدة بعدد من مواقع القيادة بقطاع البترول والثروة المعدنية، وذلك في إطار خطة الوزارة لدعم المواقع القيادية بالكفاءات المتميزة، وتحقيق مزيد من التطوير في الأداء لمواكبة متطلبات المرحلة الحالية.

وتهدف الحركة الجديدة إلى ضخ دماء جديدة في مفاصل القطاع، والاستفادة من الخبرات المتراكمة في مواقع مختلفة، بما يُسهم في تعزيز قدرات قطاع البترول على مواجهة التحديات، ودفع عجلة الإنتاج والتطوير.

ومن المقرّر أن يتسلّم القياديون الجدد مهام عملهم خلال الأيام القليلة المقبلة، وسط توجيهات واضحة بأهمية الالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، والعمل بروح الفريق لتحقيق الأهداف المرجوة.