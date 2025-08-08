أسامة كمال: 30 مليار دولار فاتورة استيراد المواد البترولية خلال 2025

أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، أن إنتاج مصر من الغاز وصل الآن إلى 4 مليارات قدم غاز في اليوم، ولاستهلاك يصل لـ 6.5 مليار قدم، وفي فترة الصيف يصل إلى 6.8 مليار يوميا بسبب سحب محطات الكهرباء.

وأضاف وزير البترول الأسبق، خلال تصريحات تلفزيونية، أن استهلال مصر في العام يصل إلى 80 مليون طن منتجات بترولية، وأن هذا رقم كبير تقوم مصر باستيراد حوالي 40% من إجمالي هذا الرقم.

وكشف مفاجأة وقال إن فاتورة استيراد المواد البترولية خلال العام الحالي 2025 متوقع أن ستصل إلى 30 مليار دولار، بسبب العجز الكبير في انتاج المواد البترولية، والاستهلاك الكبير.

ولفت إلى أن مصر بها أكثر من 300 منطقة امتياز غاز في البحر أو البر، وأن هناك 3200 حقل غاز منتج، وهناك أكثر من 70 شركة عالمية تقوم بعملية البحث، ومصر بها 9 معامل كبرى.