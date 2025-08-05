نقيب البترول يشارك العاملين بمنطقة مسطرد في التصويت بانتخابات الشيوخ

شارك المحاسب عباس صابر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، صباح اليوم، العاملين بشركات المنطقة الجغرافية البترولية بمسطرد، خلال توجههم إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني من انتخابات مجلس الشيوخ المصري 2025، وذلك دعماً لمسيرة الاستقرار والتنمية.

وأكد صابر أهمية المشاركة السياسية كإحدى ركائز التحول الديمقراطي الذي تشهده الدولة المصرية، مشددًا على أن مشاركة العاملين تمثل دعماً حقيقياً لمؤسسات الدولة واستمراراً لمسيرة البناء من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وكان رئيس النقابة العامة قد وجه في وقت سابق دعوة عامة إلى جميع العاملين في قطاع البترول للمشاركة الفعّالة في الانتخابات البرلمانية، باعتبارها استحقاقًا دستوريًا يعكس وعي العاملين وانتماءهم الوطني.

وشهد اليوم الأول من الانتخابات مشاركة واسعة من اللجان النقابية وأعضائها على مستوى الجمهورية، حيث حرصوا على حث زملائهم على أهمية التوافد إلى لجان الاقتراع والمشاركة السياسية الفاعلة، تأكيدًا على دور العاملين في دعم المسار الديمقراطي للدولة المصرية.