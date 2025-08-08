بالتقسيط.. توفير المستلزمات المدرسية لأبناء العاملين بالبترول في السويس

افتتح المحاسب عباس صابر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، معرض المستلزمات المدرسية بمحافظة السويس، لتوفير الأدوات المدرسية لأبناء العاملين بشركات البترول بأسعار مخفضة وبنظام تقسيط يصل إلى ستة أشهر.

جاء الافتتاح بحضور المحاسب أحمد السروجي، الأمين العام للنقابة، والمهندس حافظ عوض، نقيب مهندسي السويس، إلى جانب وفد من المجلس التنفيذي للنقابة ضم كلًا من: المهندس أحمد نسيم نائب رئيس النقابة، والمحاسب هيثم زاد الدين رئيس المركز الإعلامي، بالإضافة إلى عدد من رؤساء وأعضاء النقابات الفرعية لشركات البترول العاملة بالمحافظة.

وأكد المحاسب عباس صابر، أن المعرض يأتي ضمن خطة متكاملة تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل العاملين، وتحقيق أقصى استفادة لأسرهم، مشيرًا إلى أن النقابة تضع دائمًا مصالح العمال في صدارة أولوياتها، وتسعى إلى توسيع نطاق الخدمات المقدمة لهم.

من جانبه، أعرب المهندس حافظ عوض عن ترحيبه بوفد النقابة العامة، مؤكدًا أن هذه الزيارة تعكس روح التعاون والتكامل بين النقابات المهنية والعمالية لخدمة الأعضاء، وتُعد خطوة مهمة في دعم الأنشطة الاجتماعية والخدمية.

وشهد المعرض حضورًا لافتًا من العاملين وأسرهم، وسط إشادة بتنظيم المعرض وحجم المشاركة. ووجه رئيس النقابة الشكر لعمال قطاع البترول بالسويس على جهودهم المخلصة، مشددًا على أهمية محافظة السويس كمركز رئيسي في صناعة البترول بمصر.

كما أوضح المحاسب أحمد السروجي أن المعرض يأتي ضمن سلسلة مبادرات تخطط لها النقابة في مختلف المحافظات، في إطار حرصها على تقديم خدمات ملموسة تعزز من العلاقة الوثيقة مع الأعضاء.

وأشار سعيد زكريا، نائب رئيس النقابة عن محافظة السويس، إلى أن التحضيرات للمعرض تمت بالتنسيق مع النقابات الفرعية لضمان تقديم تجربة مريحة ومتكاملة للزائرين.

حضر الافتتاح أيضًا عدد من قيادات العمل النقابي في قطاع البترول، منهم: المحاسب أسامة علي الدين نائب رئيس نقابة البترول الأسبق، عادل عثمان رئيس نقابة التعاون للبترول الساب، رضا رضوان عضو مجلس إدارة السويس للبترول السابق، محمد البهواش عضو مجلس إدارة النصر للبترول، عبدالجليل أبو بكر رئيس نقابة السويس للبترول، أحمد علي عبد اللطيف رئيس نقابة التعاون، أحمد بشندي رئيس نقابة المركز الطبي للبترول، محمد بخيت رئيس نقابة مصر للبترول.