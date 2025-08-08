أطباء يحذرون: إنكار الأهل لحالة أطفالهم يؤخر العلاج

قال عدد من الأطباء المشاركين في برنامج "مصر تستطيع"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على قناة dmc، إن بعض أولياء الأمور يرفضون إرسال أطفالهم إلى مراكز العلاج الطبيعي، خوفًا من وصف أبنائهم بـ"ذوي الإعاقة"، يؤدي إلى تأخر حالات كثيرة كان من الممكن علاجها مبكرًا.

الخوف من "الوصمة" يُؤخر فرص الشفاء

وأوضح الأطباء أن هذا الرفض غالبًا لا يكون بدافع الإهمال، بل بسبب حالة من الإنكار يعيشها الأهل، حرصًا على مشاعر أطفالهم، ومحاولة لتجنب أي شعور بالاختلاف أو النقص.."بعض الأهالي يفضلون تجربة حلول بديلة وسريعة، حتى لو لم تكن فعالة، فقط لتجنب الذهاب إلى مراكز العلاج الطبيعي"، بحسب تصريحاتهم.

العلاج الطبيعي بديل آمن وفعّال

وأكد المتخصصون أن العلاج الطبيعي يعد من أنجح الوسائل لعلاج العديد من الحالات لدى الأطفال دون الحاجة إلى أدوية أو تدخلات جراحية، مشيرين إلى أن "العلاج الطبيعي ليس مجرد تمارين، بل برنامج شامل يساعد الطفل على استعادة قدراته الحركية والذهنية بشكل طبيعي وآمن".

ووجه الأطباء نداءً للأهالي بضرورة التحرر من الخوف أو الوصمة الاجتماعية، واللجوء إلى التشخيص المبكر والعلاج، مؤكدين أن تجاهل المشكلة في البداية قد يؤدي إلى مضاعفات يصعب التعامل معها لاحقًا.