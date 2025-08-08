الأعلى للشئون الإسلامية يرد على الجدل حول تدريس الجزية بالأزهر

قال الدكتور عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الجدل المثار مؤخرًا حول تدريس الأزهر لموضوع "الجزية" في مناهجه الدينية، قائم على معلومات غير دقيقة، مؤكدًا: "الأزهر لا يُدرّس الجزية، ولا يعتبرها من الأمور المفروضة كما يدّعي البعض".

المنهج الوسطي للمؤسسة

وأضاف هندي، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن بعض الآراء التي تُنسب للأزهر بشأن قضايا قديمة مثل "الجزية" هي آراء شاذة ولا تعبر عن المنهج الوسطي للمؤسسة، مضيفًا: "الأزهر لم يعد يدرّس هذه الأمور، واللي بيقوله البعض مش حقيقي، دي اجتهادات شخصية غير ملزمة".

وأشار إلى أن هناك مفاهيم فقهية تُطرح في إطار ما يسمى بـ"الفقه الافتراضي"، موضحًا بمثال: "زمان الإمام أبو حنيفة اتكلم عن حكم القبلة في الهواء، ووقتها الناس قالت إزاي؟".