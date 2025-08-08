تشريعية النواب: حجب التيك توك في مصر ليس حلا للأزمة

علق النائب عاطف المغاوري عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، على قرار حجب التيك توك في مصر خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد انتشار فيديوهات كثيرة تدمر المجتمع.

وقال عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن الحجب ليس الحل، لأن هؤلاء الأشخاص سيبحثون عن بديل، فالمنع والحجب ليس الحل، فمي مثل هذه الأمور.

وأضاف عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إلهام صلاح، أن الحل في مثل هذه الأمور؛ هو محاسبة المخالف بالقانون، لآن التطور التكنولوجي والعلمي يصعب علينا حجبه ومنعه.

ولفت إلى أن المواطنين من خلال الموبايل الموجودة في يده، يستطيع التجول حول العالم، ولذلك نؤكد أن البحث عن حلول في مثل هذه القضايا أمر مهم، وأن المجلس في الانعقاد الجديد سبحث ذلك.

ما معنى غسيل الأموال؟

يُقصد بغسيل الأموال العملية التي يتم من خلالها إخفاء المصدر الحقيقي لدخل مكتسب بطريقة غير شرعية.

وفيها يحدث على سبيل المثال “غسيل” الأموال المكتسبة من تجارة المخدرات من خلال إدراجها في دورة رأس المال الاقتصادية والمالية وبذلك تُمْنَع سلطات الملاحقة القضائية من الوصول إليها وملاحقتها.

وفي العادة تكون الشركات المستهدفة غير مدركة أنها مُستغلة في أغراض غسيل الأموال، ومنها البلوجرز الذين تورطوا في تلك القضايا مقابل التربح بنسبة من المبلغ، وذلك مقابل تحويل مبالغ طائلة لهم واستغلال فيديوهاتهم على مواقع التواصل الإجتماعي.