مدبولي: مشروع قانون جديد لتحويل مصر إلى مركز لتداول واستثمار الذهب

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه يتم العمل على مشروع قانون لتداول واستثمار الذهب وآليات لأن تصبح مصر مركزاً لهذه الصناعة.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس الوزراء عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن الحكومة تعمل على وضع منظومة متكاملة لصناعة الذهب تتضمن جزء تشريعي وآخر إجرائي، مضيفا أنه سيتم العمل أن يكون هناك كيان مسئول عن هذه الصناعة الهامة.

ومن ناحية أخرى، نوة بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بإعداد خارطة طريق بكل التفاصيل الخاصة بتطوير الإعلام المصري، وأكد على ترسيخ مبدأ عرض الرأى والرأى الآخر، مضيقا أن الدولة حريصة على إطلاع المواطن على كافة تفاصيل القضايا التى تشغله.

وأضاف أنه سيتم الانتهاء من وضع خارطة شاملة لتطوير الإعلام فى أقرب وقت وفقا لتوجيهات الرئيس وعرضها عليه تمهيداً لبدء تنفيذها، موضحا أن اجتماع مجلس الوزراء المقبل سيتم خلاله الموافقة على معايير وأولويات المستحقين للوحدات السكنية البديلة بقانون الإيجار القديم.