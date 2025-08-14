قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

سموتريتش يدفن "حل الدولتين": 3,400 وحدة استيطانية جديدة مثيرة للجدل

مستوطنة إسرائيلية في الأراضي المحتلة
مستوطنة إسرائيلية في الأراضي المحتلة
القسم الخارجي

أعلن وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، مساء أمس الأربعاء، عن خطط لطرح مناقصات لبناء أكثر من 3,400 وحدة استيطانية في المشروع الاستيطاني المثير للجدل بمنطقة "E1" بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم في الضفة الغربية المحتلة، مؤكداً أن هذه الخطوة "تدفن فكرة إقامة دولة فلسطينية".

تقسيم الضفة الغربية

وينظر إلي المشروع، الذي تم تجميده لعقود بسبب معارضة شديدة من المجتمع الدولي، باعتباره عائقاً أمام قيام دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة، إذ إن البناء في المنطقة سيقسم الضفة الغربية إلى قسمين شمالي وجنوبي، ويمنع تطوير مركز حضري فلسطيني يربط القدس الشرقية ببيت لحم ورام الله.

وقال سموتريتش في بيان: "الموافقة على خطط البناء في E1 تدفن فكرة الدولة الفلسطينية، وتواصل العديد من الخطوات التي نتخذها على الأرض ضمن خطة السيادة الفعلية التي بدأنا تنفيذها منذ تشكيل الحكومة". 

وأضاف: "بعد عقود من الضغوط والتجميد الدولي، نحن نكسر القيود ونربط معاليه أدوميم بالقدس. هذه هي الصهيونية في أبهى صورها – البناء والاستيطان وتعزيز سيادتنا على أرض إسرائيل".

معارضة داخلية

ويشغل سموتريتش أيضاً منصب وزير في وزارة الدفاع مسؤول عن الشؤون المدنية في الضفة الغربية، مما يمنحه صلاحيات واسعة في ملف الاستيطان.

من جانبها، أوضحت منظمة "السلام الآن" المناهضة للاستيطان أن الخطط التي تم إقرارها ليست جزءاً من الخطة الأصلية لـ"E1"، بل تتعلق بحي جديد في مستوطنة معاليه أدوميم. وقالت المنظمة: "الوحدات السكنية البالغ عددها 3,300 تمثل زيادة بنحو 33% في المخزون السكني للمستوطنة، وهو توسع هائل لمستوطنة ظل عدد سكانها ثابتاً عند نحو 38 ألف نسمة خلال العقد الماضي، وشهدت هجرة صافية إلى الخارج. المناقصات تتعلق بحي كبير سيربط المنطقة المبنية من معاليه أدوميم بالمنطقة الصناعية شرقها".

سموتريتش الاحتلال الضفة رام الله القدس حل الدولتين

