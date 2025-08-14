المصريين الأحرار بالسويس يتبنى مشاكل الأهالي .. والمحافظ يتعهد بحلول عاجلة

شارك الدكتور عادل فاضل، أمين حزب المصريين الأحرار بمحافظة السويس وعضو الهيئة العليا، في الاجتماع التنفيذي الأسبوعي الذي عقد بديوان عام المحافظة بحضور اللواء طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس.

وخلال الاجتماع، استعرض أمين حزب المصريين الأحرار بالسويس المشكلات الملحة التي يعاني منها أهالي السويس، مع التركيز على منطقتي حوض الدرس وخضراية بحي الجناين، مطالبًا بسرعة إيجاد حلول جذرية لهذه القضايا.

وقد استجاب المحافظ لهذه المطالب على الفور، حيث وجّه رؤساء الأحياء بضرورة بحث القضايا المطروحة ووضع حلول عاجلة لها، مؤكدًا على متابعته المستمرة لضمان سرعة التنفيذ.

وأشار المحافظ إلى أهمية التنسيق الدائم بين جميع الجهات لخدمة أهالي السويس.

وفي ختام اللقاء، وجه الدكتور عادل فاضل الشكر للمحافظ والأجهزة التنفيذية، مشددًا على أن الحزب سيظل داعمًا لجهود التنمية التي تخدم المواطن السويسي.