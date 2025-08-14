قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تباطؤ تفتيش شاحنات المساعدات في كرم أبو سالم يعرقل الإغاثة لغزة
مستشفى النجوم.. آخر التطورات الصحية لـ حياة الفهد وأنغام وليلي علوي
ترامب: واشنطن أخطر من دول العالم الثالث ومسؤوليها يزورون إحصاءات الجريمة
العراف في قبضة الداخلية| نصاب وليس مصريا.. ما القصة؟
قفلوا عليهمم الطريق.. الكشف عن ملابسات مطاردة طريق الواحات وهوية المتهمين | تغطية خاصة
القابضة للكهرباء تعلن عن وظائف جديدة.. تعرف على المهن المطلوبة والشروط
ذروتها اليوم.. درجة الحرارة 42 في الظل.. ومحافظ أسوان يعلن حالة الطوارئ
أسماء لجنة تحكيم برنامج The Voice قبل انطلاقه
4 أجانب على الدكة.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن مستوى لاعبي الأهلي
السلطة الفلسطينية تدين مخطط الاحتلال لمصادقة استيطانية جديدة في الضفة الغربية
محمد صلاح على أعتاب رقم قياسي جديد في افتتاح الدوري الإنجليزي
لجان حصر الإيجار القديم السكني.. رئيس إسكان النواب يوضح دورها
برلمان

المصريين الأحرار بالسويس يتبنى مشاكل الأهالي .. والمحافظ يتعهد بحلول عاجلة

حسن رضوان

شارك الدكتور عادل فاضل، أمين حزب المصريين الأحرار بمحافظة السويس وعضو الهيئة العليا، في الاجتماع التنفيذي الأسبوعي الذي عقد بديوان عام المحافظة بحضور اللواء طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس.

وخلال الاجتماع، استعرض أمين حزب المصريين الأحرار بالسويس المشكلات الملحة التي يعاني منها أهالي السويس، مع التركيز على منطقتي حوض الدرس وخضراية بحي الجناين، مطالبًا بسرعة إيجاد حلول جذرية لهذه القضايا.

وقد استجاب المحافظ لهذه المطالب على الفور، حيث وجّه رؤساء الأحياء بضرورة بحث القضايا المطروحة ووضع حلول عاجلة لها، مؤكدًا على متابعته المستمرة لضمان سرعة التنفيذ.

وأشار المحافظ إلى أهمية التنسيق الدائم بين جميع الجهات لخدمة أهالي السويس.
وفي ختام اللقاء، وجه الدكتور عادل فاضل الشكر للمحافظ والأجهزة التنفيذية، مشددًا على أن الحزب سيظل داعمًا لجهود التنمية التي تخدم المواطن السويسي.

