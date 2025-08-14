مريض عمره 105 أعوام .. تفاصيل عملية جراحية دقيقة ونادرة بمستشفى العجوزة

أعلنت وزارة الصحة والسكان ، نجاح الفريق الطبي بمستشفى العجوزة النموذجي في إجراء عملية جراحية دقيقة ونادرة المريض يبلغ من العمر 105 عام.

وقالت وزارة الصحة والسكان ، كان المريض يعاني من كسر برأس عظمة الفخذ تم إجراء جراحة دقيقة ونادرة تمثلت في تركيب نصف مفصل فخذ صناعي إسمنتي العملية مثلت تحديًا كبيرًا على كافة المستويات نظرًا لحالة المريض الصحية، ومنها عدم انتظام ضربات القلب

إنجاز العملية بأقصى سرعة ممكنة

وأوضحت وزارة الصحة والسكان ، إن الحالة تطلبت استعدادًا خاصًا، وضرورة إنجاز العملية بأقصى سرعة ممكنة، وتجنب النزيف المصاحب لمثل هذه التدخلات تمت العملية بنجاح والحالة الآن مستقرة يأتي هذا النجاح بفضل كل من شارك فيه من الفريق الطبي.