المتهمون في مطاردة طريق الواحات أمام النيابة: معملناش حاجة

تباشر النيابة العامة بأكتوبر تحقيقات موسعة مع المتهمين بمطاردة فتيات على طريق الواحات وإصابة ٢ منهن بجروح وكسور نتيجة اصطدامهن بسيارة نقل متوقفة على جانب الطريق.

وواجهت النيابة الشباب الأربعة المتهمين بمقطع الفيديو المنتشر على موقع فيسبوك لمحاولة تضييقهم الخناق على سيارة الفتيات لاستيقافهن وقيامهم بمعاكستهن.

نفى المتهمون ارتكابهم الواقعة أو محاولة قتلهم الفتيات أو التسبب في اصطدامهن بالسيارة النقل.

وذكر أحد المتهمين طالب بكلية طب أنه كان برفقة أحد المتهمين يتنزهان بسيارته ولم يعاكس أي من الفتيات وليس له صلة بما حدث.

وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائدى 3 سيارات ملاكى بملاحقة ومعاكسة فتاتين تستقلان سيارة ملاكى آخرى بالجيزة مما أسفر عن إصطدام سيارتهما بسيارة نقل متوقفة بجانب الطريق وحدوث إصابتهما.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 13 الجارى ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة من طالبة "مصابة بكدمات وسحجات" - قائدة السيارة المشار إليها "سارية التراخيص" - مقيمة بمحافظة الجيزة بتضررها من قائدى 3 سيارات لقيامهم بملاحقتها ومحاولة إستيقافها ومعاكستها حال سيرها بأحد الطرق بالجيزة رفقة صديقتها طالبة " مصابة بجرح بالجبهة" مما أسفر عن إصطدامها بسيارة نقل متوقفة بجانب الطريق وحدوث إصابتهما وفرار الـ 3 سيارات.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط السيارات المشار إليها وقائديها ومستقليها فى حينه 3 طلاب ، سائق بأحد تطبيقات النقل الذكى جميعهم مقيمن بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بالجيزة ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على السيارات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائديها ومستقليها.