الزراعة تكشف محددات اختيار المناطق الاصطلاحية .. وعوامل انتقاء الدلتا الجديدة

قال الدكتور فضل هاشم المدير التنفيذي لمركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة إن عمليات اختيار الموقع لإقامة مشروع مثل الدلتا الجديدة يكون هناك العديد من الدراسات على الموقع، كما أن أي مشروع زراعي قبل عمليات الشروع في البدء يتم دراسة المنطقة من خلال 3 أمور.

المناخ والمياه والتربة

وأوضح المدير التنفيذي لمركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ناسنا» والمذاع عبر قناة «المحور» أن أول تلك الأمور التي يتم دراستها هو المناخ والمياه والتربة، وحال وجود التربة والمياه مناسبين يتم العمل على مناخ المنطقة وفقا للمحاصيل المتوافقة معه.

الدراسات الشاملة والوافية

وأكد على أن هناك العديد من الدراسات الوافية وخاصة منطقة الدلتا الجديدة، وذلك لدراسة أهميتها وصلاحية التربة للزراعة أو إتاحة المياه، وتلك الدراسات قامت بها الحكومة المصرية متمثلة في وزارة الزراعة بالتعاون مع مشروع مستقبل مصر، وذلك من خلال الدراسات الشاملة والوافية بكافة أنواع التربة.