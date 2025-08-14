النائب إيهاب وهبة: تطوير التعليم والصحة والنهوض بقطاعات الزراعة والصناعة على رأس أولوياتي

أكد النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أن فوزه بعضوية المجلس للمرة الثانية على التوالي يمثل مسؤولية مضاعفة أمام المواطنين الذين جددوا ثقتهم فيه، مشيرًا إلى أن استمرار دعم أبناء دائرته وحزب الشعب الجمهوري يعد دافعًا قويًا لمواصلة العمل الجاد لخدمة الوطن وتحقيق تطلعات الشعب المصري.



وأوضح وهبة، في بيان له أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف الجهود في الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر، وفي مقدمتها تطوير منظومتي التعليم والصحة باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للتنمية المستدامة، مؤكدًا أنه سيعمل على الدفع نحو تحسين البنية التحتية التعليمية، ودعم سياسات الارتقاء بجودة التعليم بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل، إلى جانب دعم التشريعات التي تضمن وصول خدمات صحية متميزة لكل المواطنين.



وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بالشيوخ، أن النهوض بقطاعات الزراعة والصناعة يأتي ضمن أولوياته الرئيسية، من خلال تشجيع الاستثمار في المشروعات الإنتاجية، ودعم المزارعين والصناع، وتهيئة بيئة مواتية للنمو الاقتصادي، بما يضمن زيادة فرص العمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الصادرات.



وأشار وهبة إلى أنه سيواصل العمل على دعم خطط الدولة للنهوض بكافة القطاعات، مؤكدًا أن التعاون بين السلطة التشريعية والتنفيذية هو السبيل الأمثل لتحقيق التنمية الشاملة، لافتًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر كل الجهود لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، ووضع مصلحة المواطن في صدارة الأولويات.



وشدد النائب إيهاب وهبة على أهمية التواصل الدائم مع المواطنين، والاستماع لمشكلاتهم ونقلها بصدق وموضوعية إلى المجلس، مؤكدًا أن النجاح البرلماني يقاس بمدى القرب من الشارع والعمل على إيجاد حلول واقعية لقضاياه، وأنه سيظل وفيًا للعهد الذي قطعه على نفسه منذ البداية بأن يكون صوت المواطن تحت قبة مجلس الشيوخ، والمدافع عن مصالحه في كل وقت.