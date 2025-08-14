قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الوجد والهيام يحلّق بالمعجبات في سماء رعدية على رءوس الفنانين بمسارح الغُنا
تفاصيل المفاوضات الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين من غزة إلى 4 دول
400 ألف جنيه في 24 ساعة..تراجع كبير في أسعار السيارات وسط سباق الوكلاء
مصر تودع استيراد إطارات السيارات.. ومليار دولار استثمار لدعم الصناعة ودفع عجلة التصدير
9 أسرار للحفاظ على الصلاة بدون انقطاع.. و10 فضائل يغفلها الكثيرون
انكسار الموجة الحارة السبت.. والأمطار والسيول تضرب جنوب البلاد
تعديل في تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام زد.. خروج عبد الله مجدي للإصابة
موقع عالمي لإذاعة القرآن الكريم.. تكليفات رئاسية لحماية تراث ماسبيرو
لفحص كاميرات المراقبة .. النيابة تعاين موقع حادث مطاردة طريق الواحات
رغم الموجة شديدة الحرارة.. الأرصاد تحذر من فرص سقوط أمطار غزيرة على هذه المناطق
سيول وأمطار رعدية .. الأرصاد تعلن خبرا مهما لمواطني هذه المحافظات
الفنانين أسياد البلد .. القصة الكاملة لإحالة بدرية طلبة للتحقيق
برلمان

النائب إيهاب وهبة: تطوير التعليم والصحة والنهوض بقطاعات الزراعة والصناعة على رأس أولوياتي

النائب إيهاب وهبة
النائب إيهاب وهبة
حسن رضوان

أكد النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أن فوزه بعضوية المجلس للمرة الثانية على التوالي يمثل مسؤولية مضاعفة أمام المواطنين الذين جددوا ثقتهم فيه، مشيرًا إلى أن استمرار دعم أبناء دائرته وحزب الشعب الجمهوري يعد دافعًا قويًا لمواصلة العمل الجاد لخدمة الوطن وتحقيق تطلعات الشعب المصري.


وأوضح وهبة، في بيان له أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف الجهود في الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر، وفي مقدمتها تطوير منظومتي التعليم والصحة باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للتنمية المستدامة، مؤكدًا أنه سيعمل على الدفع نحو تحسين البنية التحتية التعليمية، ودعم سياسات الارتقاء بجودة التعليم بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل، إلى جانب دعم التشريعات التي تضمن وصول خدمات صحية متميزة لكل المواطنين.


وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بالشيوخ، أن النهوض بقطاعات الزراعة والصناعة يأتي ضمن أولوياته الرئيسية، من خلال تشجيع الاستثمار في المشروعات الإنتاجية، ودعم المزارعين والصناع، وتهيئة بيئة مواتية للنمو الاقتصادي، بما يضمن زيادة فرص العمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الصادرات.


وأشار وهبة إلى أنه سيواصل العمل على دعم خطط الدولة للنهوض بكافة القطاعات، مؤكدًا أن التعاون بين السلطة التشريعية والتنفيذية هو السبيل الأمثل لتحقيق التنمية الشاملة، لافتًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر كل الجهود لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، ووضع مصلحة المواطن في صدارة الأولويات.


وشدد النائب إيهاب وهبة على أهمية التواصل الدائم مع المواطنين، والاستماع لمشكلاتهم ونقلها بصدق وموضوعية إلى المجلس، مؤكدًا أن النجاح البرلماني يقاس بمدى القرب من الشارع والعمل على إيجاد حلول واقعية لقضاياه، وأنه سيظل وفيًا للعهد الذي قطعه على نفسه منذ البداية بأن يكون صوت المواطن تحت قبة مجلس الشيوخ، والمدافع عن مصالحه في كل وقت.

