الوطنية للانتخابات: إعلان نتيجة الشيوخ النهائية الثلاثاء بمسرح التلفزيون بماسبيرو
عبد الرحمن دغموم يحرز هدف تقدم المصري في شباك الاتحاد السكندري
خطورة لكليوباترا .. تعادل سلبي بين سيراميكا والزمالك خلال 30 دقيقة بالدوري
مخالفة للقانون.. مصطفى بكري يطالب بسرعة الإفراج عن سيارات ذوي الهمم
قيادي بالشعب الجمهوري: قرار إسرائيل باحتلال غزة جريمة.. وموقف مصر يعبر عن ضمير الأمة
أسعار ومواصفات كيا k3 موديل 2025 في السوق السعودي
وزير خارجية فرنسا: خطة إسرائيل ستفاقم الوضع بغزة دون إطلاق سراح الرهائن
هل وقَّعت مصر اتفاقية جديدة مع إسرائيل بشأن الغاز الطبيعي؟.. البترول تكشف
بكلمات مؤثرة.. رامز جلال ينعى الفنان سيد صادق
مطلوب عريس.. ومطلوب عروسة.. ست ستات يرصد طرائف إعلانات الزواج زمان
عرض سيارة الملكة إليزابيث للبيع في مزاد علني.. كم سعرها؟
برلمان

قيادي بالشعب الجمهوري: قرار إسرائيل باحتلال غزة جريمة.. وموقف مصر يعبر عن ضمير الأمة

غزة
غزة
حسن رضوان

ثمَّن محمد ناجي زاهي، الأمين المساعد لحزب الشعب الجمهوري بمحافظة القليوبية والمحلل السياسي في الشؤون الإقليمية، البيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية الذي رفض بشكل قاطع قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي باحتلال قطاع غزة، مؤكدا أن هذا الموقف الرسمي القوي يعبر عن نبض الشارع العربي، ويمثل صوتا عاقلا في لحظة فارقة من تاريخ القضية الفلسطينية.

وقال محمد ناجي زاهي، إن القرار الإسرائيلي الذي يهدف إلى فرض احتلال كامل على قطاع غزة هو إعلان رسمي عن نية ارتكاب جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان، ويشكل تحديا صارخا لكل الأعراف والمواثيق الدولية، وعلى رأسها اتفاقيات جنيف التي تحظر احتلال الأراضي بالقوة، وتجرم استهداف المدنيين وتجويعهم وحرمانهم من حقوقهم الأساسية.

وأكد أن ما يجري في غزة ليس فقط عدوانا عسكريا، بل مشروع تصفوي متكامل يستهدف محو الوجود الفلسطيني وتهجير السكان قسرا، مشددا على أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وأن إفلات إسرائيل من العقاب حتى الآن يشكل طعنة في ظهر القانون الدولي ومبادئ العدالة الإنسانية.

وأشار الأمين المساعد لحزب الشعب الجمهوري، إلى أن بيان الخارجية المصرية جاء في توقيت بالغ الأهمية؛ ليعيد تأكيد موقف مصر التاريخي والثابت في دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد محمد ناجي زاهي، على أن المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي اليوم، فإما أن يتحرك لوقف العربدة الإسرائيلية والعدوان المستمر؛ أو يتحمل تبعات صمته وتخاذله، بما في ذلك انهيار منظومة السلم والأمن الدوليين، وفتح الباب أمام مزيد من التصعيد في المنطقة.

وأوضح ناجي، أن المقاومة الفلسطينية هي تعبير عن حق أصيل في مواجهة الاحتلال، وأن السلام الحقيقي لا يمكن أن يتحقق إلا بزوال هذا الاحتلال، ومحاسبة مجرمي الحرب، وإنهاء الحصار، ورفع الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني منذ أكثر من سبعة عقود.

محمد ناجي زاهي محافظة القليوبية قطاع غزة غزة القضية الفلسطينية

