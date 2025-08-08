قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خطيب الجامع الأزهر: الصدق أقوى سلاح في يد المؤمنين لمواجهة أعدائهم
نقابة المهن الموسيقية تنعي الفنان سيد صادق
فلسطين تطالب بعقد اجتماع فوري لمجلس جامعة الدول العربية
وفاة إمام وخطيب أثناء خطبة الجمعة في الشرقية
جدل في الداخل الأمريكي بعد دخول تعريفات ترامب الجمركية حيز التنفيذ.. ما القصة؟
هل يجوز أداء الفريضة في أوقات النهي عن الصلاة؟ اعرف آراء الفقهاء
خطيب المسجد الحرام: جميع مصالح العباد في معاشهم ومعادهم بهذه الآية
كيفية الإخلاص في الدعاء.. 8 خطوات تحقق لك الاستجابة
ارتفع 20 جنيها.. سعر الذهب مساء اليوم الجمعة 8-8-2025
ميرنا جميل تكشف مشاركتها في فيلمين جديدين
طبيب أمريكي من غزة: يجب أن يكون هناك تضامن دولي لحماية الأطفال
برلماني: الرئيس يتحرك بمسؤولية تاريخية ومصر تقود جهود استقرار السودان

حسين خضير
حسين خضير
فريدة محمد

أشاد النائب الدكتور حسين خضير رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بلقاء الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء الانتقالي السوداني كامل إدريس، مؤكدًا أن هذا اللقاء يعكس حرص القيادة السياسية المصرية على استقرار السودان باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وقال خضير، في تصريح صحفي له اليوم، إن الرئيس السيسي يضع الأزمة السودانية في صدارة أولويات الدولة المصرية، إدراكًا منه لحساسية المرحلة التي تمر بها السودان، وانعكاساتها المباشرة على أمن واستقرار المنطقة بأكملها.

وأضاف رئيس لجنة الصحة مجلس الشيوخ، أن مصر تتحرك من منطلق مسؤولية تاريخية تجاه السودان الشقيق، وتبذل جهودًا كبيرة لدعم كل المبادرات الرامية إلى وقف إطلاق النار، وإنهاء المعاناة الإنسانية، والحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية من الانهيار.

وأكد خضير، أن موقف مصر الداعم لوحدة السودان وسلامة أراضيه لا يتغير، وهو ما عبّر عنه الرئيس السيسي خلال اللقاء، حيث شدد على تقديم الدعم الكامل لتحقيق الاستقرار، ومساعدة السودان على تجاوز أزمته الراهنة.

وأشار نائب الدقهلية، إلى أن استعداد مصر للتعاون في إعادة الإعمار، وتقديم المساعدات، يعكس الرغبة الصادقة في تجاوز مرحلة الصراع إلى مرحلة البناء والتنمية، بما يحقق تطلعات الشعب السوداني في مستقبل آمن ومستقر.

واختتم الدكتور حسين خضير حديثه ، بالتأكيد على أن الدور المصري في السودان هو دور شقيق يسعى للسلام، لا التدخل، ويؤمن بأن الحل السوداني يجب أن يكون نابعًا من إرادة السودانيين أنفسهم، بدعم ومساندة صادقة من الأشقاء.

