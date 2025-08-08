برلماني: الرئيس يتحرك بمسؤولية تاريخية ومصر تقود جهود استقرار السودان

أشاد النائب الدكتور حسين خضير رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بلقاء الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء الانتقالي السوداني كامل إدريس، مؤكدًا أن هذا اللقاء يعكس حرص القيادة السياسية المصرية على استقرار السودان باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وقال خضير، في تصريح صحفي له اليوم، إن الرئيس السيسي يضع الأزمة السودانية في صدارة أولويات الدولة المصرية، إدراكًا منه لحساسية المرحلة التي تمر بها السودان، وانعكاساتها المباشرة على أمن واستقرار المنطقة بأكملها.

وأضاف رئيس لجنة الصحة مجلس الشيوخ، أن مصر تتحرك من منطلق مسؤولية تاريخية تجاه السودان الشقيق، وتبذل جهودًا كبيرة لدعم كل المبادرات الرامية إلى وقف إطلاق النار، وإنهاء المعاناة الإنسانية، والحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية من الانهيار.

وأكد خضير، أن موقف مصر الداعم لوحدة السودان وسلامة أراضيه لا يتغير، وهو ما عبّر عنه الرئيس السيسي خلال اللقاء، حيث شدد على تقديم الدعم الكامل لتحقيق الاستقرار، ومساعدة السودان على تجاوز أزمته الراهنة.

وأشار نائب الدقهلية، إلى أن استعداد مصر للتعاون في إعادة الإعمار، وتقديم المساعدات، يعكس الرغبة الصادقة في تجاوز مرحلة الصراع إلى مرحلة البناء والتنمية، بما يحقق تطلعات الشعب السوداني في مستقبل آمن ومستقر.

واختتم الدكتور حسين خضير حديثه ، بالتأكيد على أن الدور المصري في السودان هو دور شقيق يسعى للسلام، لا التدخل، ويؤمن بأن الحل السوداني يجب أن يكون نابعًا من إرادة السودانيين أنفسهم، بدعم ومساندة صادقة من الأشقاء.