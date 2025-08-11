قيادي بالشعب الجمهوري: دعم التصنيع المحلي أحد المحركات الأساسية للاقتصاد الوطني

أكد أحمد حلمي عبد الصمد، أمين مساعد حزب الشعب الجمهوري بالجيزة، أن الجولة التفقدية التي قام بها كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لعدد من المصانع في منطقة العاشر من رمضان الصناعية بمحافظة الشرقية، تعكس التزام الدولة الواضح بدعم قطاع الصناعة باعتباره أحد المحركات الأساسية للاقتصاد الوطني.

وأضاف عبد الصمد، في تصريحات صحفية اليوم، أن تفقد مصانع متخصصة في درفلة وجلفنة وطلاء ألواح الصلب المسطح وإنتاج النسيج، يؤكد توجه الحكومة نحو تعزيز التصنيع المحلي، بما يحد من الاعتماد على الواردات ويعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الداخلية والخارجية.

وأشار إلى أن الاهتمام المباشر من الحكومة بمتابعة مراحل الإنتاج على أرض الواقع، هو رسالة طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، ويعكس رؤية واضحة لتحويل المناطق الصناعية إلى مراكز إنتاجية متكاملة تساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي.

واختتم عبد الصمد تصريحه بالتأكيد على أن دعم التصنيع الوطني يتماشى مع توجهات القيادة السياسية لتحقيق التنمية المستدامة، وخلق فرص عمل جديدة، وإرساء قاعدة صناعية قوية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية والانطلاق بقوة نحو التصدير.