أصل الحكاية

وسامة تتجاوز المستطيل الأخضر.. قائمة أوسم 5 نجوم كرة قدم في 2025

رونالدو و نيمار
رونالدو و نيمار
أمينة الدسوقي

لم تعدكرة القدم في عصرها الحديث مقتصرة على الأهداف والألقاب والخطط التكتيكية فقط، بل باتت مزيجا من الأداء الرياضي، والحضور الإعلامي، والأناقة، والكاريزما الشخصية.

وسامة تتجاوز المستطيل الأخضر

فعدد كبير من نجوم المستطيل الأخضر باتوا أيقونات للموضة وأسلوب الحياة، يجذبون الأنظار داخل الملاعب وخارجها، ويخطفون اهتمام الجماهير حول العالم.

وفي عام 2025، برز عدد من لاعبي كرة القدم كأكثر النجوم وسامة وجاذبية، استنادا إلى شعبيتهم الجارفة، وحضورهم القوي على مواقع التواصل الاجتماعي، وثقتهم العالية بأنفسهم. 

ووفقا لما أورده موقع Times of India، جاءت القائمة لتضم خمسة أسماء خطفت الأضواء بوسامتها وأسلوبها اللافت.

جاك غريليش أناقة عصرية وحضور لا ينسى

يعد جاك غريليش، نجم مانشستر سيتي ومنتخب إنجلترا، واحدا من أكثر لاعبي كرة القدم شهرة في الوقت الحالي، ليس فقط بسبب مستواه الفني المميز، بل أيضًا بفضل أسلوبه العصري وذوقه اللافت في الموضة.

جاك جريليش لاعب فريق مانشستر سيتي

تسريحة شعره الأنيقة، ومشيته الواثقة، وشخصيته الهادئة جعلته سهل التعرف عليه ومحبوبًا لدى الجماهير.

ويعرف غريليش بشغفه بعالم الأزياء، حيث يظهر باستمرار بملابس من توقيع أشهر المصممين، ما عزز صورته كأيقونة للموضة داخل الوسط الكروي.

كريستيانو رونالدو وسامة لا يغيرها الزمن

يواصل البرتغالي كريستيانو رونالدو تصدر المشهد، ليس فقط كأحد أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ، بل كأحد أكثر الرياضيين جاذبية في العالم. ورغم تقدمه في العمر، يثبت "الدون" أن العمر مجرد رقم، بفضل نمط حياته المنضبط ولياقته البدنية الاستثنائية.

كريستيانو رونالدو


رونالدو حاضر دائما في حملات الأزياء والعلامات التجارية العالمية، ويجمع ببراعة بين الرياضة والأناقة والكاريزما.

 كما يحظى بقاعدة جماهيرية هائلة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تتصدر صوره ومنشوراته قوائم التفاعل باستمرار، ليبقى رمزًا للأناقة والثقة بالنفس.

جود بيلينغهام نجم شاب بكاريزما لافتة

فرض جود بيلينغهام نفسه كواحد من أكثر لاعبي كرة القدم الشباب جاذبية في عام 2025.

نجم ريال مدريد ومنتخب إنجلترا يتمتع بشخصية هادئة وواثقة، وحضور متزن يميّزه عن أقرانه.

أسلوبه البسيط والأنيق في آنٍ واحد جعله محط إعجاب الجماهير، إلى جانب صعوده السريع والمذهل في عالم كرة القدم وبفضل شعبيته المتزايدة، أصبح بيلينغهام وجهًا مفضلًا للعديد من العلامات التجارية في مجالي الموضة وأسلوب الحياة.

نيمار جاذبية براقة وشخصية استعراضية

لا يمكن الحديث عن الوسامة في كرة القدم دون ذكر البرازيلي نيمار، الذي يتميز بشخصيته الجريئة وأسلوبه المختلف داخل الملعب وخارجه.

نيمار دا سيلفا

 ملامحه الجذابة، وتغييراته المستمرة في تسريحات الشعر، وحضوره الإعلامي القوي جعلته أحد أبرز نجوم الأناقة في عالم الكرة.

باولو ديبالا أناقة هادئة وسحر لاتيني

يتمتع الأرجنتيني باولو ديبالا بجاذبية خاصة تجمع بين البساطة والأناقة الراقية. 

بأسلوبه الهادئ وملامحه اللافتة، نجح ديبالا في كسب إعجاب الجماهير، ليحجز مكانه ضمن قائمة أوسم لاعبي كرة القدم في 2025.

القائمة الكاملة لأوسم 5 لاعبين في 2025

الإنجليزي جاك جريليش
البرتغالي كريستيانو رونالدو
الإنجليزي جود بيلينجهام
البرازيلي نيمار دا سيلفا
الأرجنتيني باولو ديبالا
هكذا، تؤكد كرة القدم مرة أخرى أنها لم تعد مجرد لعبة، بل منصة تجمع بين المهارة، والشهرة، والأناقة، حيث يتحول اللاعبون إلى نجوم يتألقون داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

أوسم 5 نجوم كرة قدم في 2025 جاك غريليش كريستيانو رونالدو جود بيلينغهام نيمار باولو ديبالا

تخزين الطماطم صلصة للشتا
)أسرار سهلة للحصول على شعر صحي ولامع.. في أسبوع بخطوات بسيطة
جنازة والدة هاني رمزي
إغماء العروسين وألفاظ بذيئة|القصة كاملة لـ فرح كروان مشاكل و حفيدة شعبان عبد الرحيم
