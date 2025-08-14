عمار عبد الصبور في ضيافة راغدة شلهوب مساء اليوم في "آخر النهار"

تستضيف الإعلامية راغدة شلهوب مساء اليوم في برنامج "آخر النهار" الكاتب القصصي عمار عبد الصبور بدر، والذي يحكي عن تجربته مع مرض البهاق الذي أصابه في العاشرة من عمره، وتحول إلى مصدر إلهام، حين كتب قصة قصيرة عن معاناته مع المرض حصل على المركز الأول في مسابقة "إبداع" على مستوى الجامعات المصرية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما يحكي عمار عن مشروعه القصصي الذي يتناول من خلاله ما يدور في "الحي الشعبي"، من علاقات إنسانية مترابطة، من خلال نماذج بشرية لا يمكن العثور عليها إلا داخل الحي الشعبي، الذي يعتبره عمار منجما الحكايات الطازجة التي تحتاج إلى توثيق سردي، لتبرز ما يحدث فيه من ملاحم شعبية، تستند إلى أصالة وقيم ومورثات المجتمع المصري.

يذكر أن عمار عبد الصبور طالب بالفرقة الرابعة قسم اللغة الإنجليزية بكلية التربية، جامعة الأزهر، حصل على جائزة "إبداع" في القصة القصيرة لعامين متتاليين (2023 و2024)، كما حصل على جائزة الفرعون الذهبي في القصة القصيرة عام 2023، إضافة إلى عدد من الجوائز في القصة بجامعة الأزهر.