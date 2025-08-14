مصطفى بكري: التشكيك الديني والوطني هو أحد أدوات حروب الجيل الرابع

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على اهية التزام الدولة بحرية التعبير، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على احتضان جميع الأراء الوطنية.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن التشكيك الديني والوطني هو احد أدوات حروب الجيل الرابع، مؤكدا أن الدولة لا تقف ضد أحد إلا كل من يتجاوز الخطوط الحمراء الدولة لا تأخذ موقف ضد كل من يدلي برأيه.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن أكثر من 300 ألف فلسطيني مهددون بالموت جوعا، وسط صراع على حبات الدقيق التي تصل إلى غزة، تلك الأرض الطاهرة المروية بدماء الشهداء.