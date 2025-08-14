خبير مروري : 75% من الحوادث سببها العنصر البشري .. ويجب استمرار حملات التوعية

أكد اللواء أيمن الضبع، استشاري التخطيط وهندسة المرور، أن مصر بحاجة إلى حملات مستمرة لتذكير المواطنين بقواعد وآداب المرور، مشيرًا إلى أهمية إعادة التثقيف والتوعية بأساسيات السير.



وأوضح الضبع، خلال لقائه مع الإعلامى محمد مصطفى شردى ببرنامج الحياة اليوم على قناة الحياة، أن الدولة نفذت جهودًا ضخمة لتحسين السلامة المرورية، من خلال المشروع القومي للطرق وتطوير البنية التحتية، إضافة إلى جهود وزارة الداخلية لضبط المخالفين، إلا أن النتائج لا تزال غير كافية بسبب الدور الحاسم للعنصر البشري، الذي يتسبب بحسب الإحصائيات في نحو 75% من الحوادث.



وأشار إلى أن العنصر البشري يشمل قائدي المركبات والمشاة ورجال المرور، لافتًا إلى أن الارتقاء بهذا العنصر هو الأساس في خفض معدلات الحوادث، مثمنًا مبادرة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق حملة توعية بآداب المرور.



وشدد الضبع على ضرورة أن تكون الحملة مستمرة لا محدودة المدة، وأن تصل رسالتها لجميع الفئات المستهدفة، مستفيدًة من قدرة الشركة على الوصول لكل شرائح المجتمع والتواصل معهم بلغتهم.