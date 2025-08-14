الغرف التجارية: مبادرة خفض الأسعار نتاج شراكة قوية بين المنتجين والتجار

أكد الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن مبادرة خفض الأسعار جاءت نتيجة شراكة قوية بين المنتجين والتجار وسلاسل البيع الكبرى، في إطار دور القطاع الخاص الوطني في دعم جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.



وأوضح الدكتور علاء عز في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن المبادرة انطلقت بهدف تمكين المستهلك من الحصول على احتياجاته بأسعار مناسبة، عبر اتفاق الأطراف المشاركة على تخفيض جزء من هامش أرباحهم لصالح المستهلك النهائي، دون انتظار اكتمال أثر الإصلاحات الاقتصادية على السوق.



وأشار إلى أن التخفيضات لا تقتصر على السلع الغذائية، بل تشمل الملابس، والأحذية، والحقائب، والأجهزة الكهربائية والمنزلية، والسيارات، بنسب تتراوح بين 5% و50%، لتغطي احتياجات الأسر المصرية خاصة مع قرب موسم المدارس.



وأضاف أن المبادرة في توسع مستمر، حيث تشهد انضمام منتجين ومحال جديدة يوميًا، فضلًا عن المشاركة الكاملة من سلاسل البيع الكبرى، بما يضمن تغطية جميع المحافظات وتوفير كافة السلع الأساسية والاستهلاكية بأسعار مخفضة.